Rimpasto di giunta, rebus verso una soluzione dopo il consiglio. Tirincanti tra i favoriti

C’è da far passare la seduta del consiglio comunale, la prima dopo il periodo del commissariamento, dopodiché le prossime ore saranno cruciali a Riccione per la stretta sul nome del nuovo assessore e sulla ridefinizione delle deleghe da parte della sindaca Daniela Angelini. La prima cittadina, tornata alla guida della città, deve fare i conti con le dimissioni presentate dal medico Gianluca Garulli, che aveva in carico Salute e Sociale. Ma la casella lasciata libera ha aperto nuovi ragionamenti, e ovvero: priorità nel rinforzare la delega al Turismo cruciale in vista dei prossimi anni, prima del commissariamento in capo alla stessa sindaca, e a cascata la revisione delle deleghe all’interno della squadra.

Dopo una serie di “papabili” assessori che sembrano essere sfumati più per motivi personali che altro, a partire dalla consigliera Federica Torsani e da Alberto Gnoli, il nome forte in questo momento, secondo rumors in arrivo da ambienti interni alla coalizione, sarebbe quello di Luciano Tirincanti, che vanta importante esperienza amministrativa ed è profondo conoscitore del sistema turistico della Perla Verde. Avrebbe delle buone quotazioni anche Simone Gobbi, attuale presidente del Consiglio comunale, che già nel passato aveva ricoperto il ruolo di assessore. Ma alla fine Tirincanti potrebbe essere la soluzione più apprezzata dalla maggioranza della coalizione di centrosinistra, che sta lavorando alacremente (dopo il periodo di stallo forzato) per ritrovare la miglior compattezza possibile per auspicare quel cambio di marcia che è necessario dopo mesi di governo della città improntato inevitabilmente su scelte tecniche e non di natura politica.

Una scelta che spetterà in fase conclusiva alla sindaca Daniela Angelini, ma su cui non ci sarebbero veti, come confermato anche dal segretario riccionese del Partito Democratico Riziero Santi. Mentre la maggioranza ripartirà senza particolari scossoni all’interno del consiglio, in queste ore c’è poi da capire anche la posizione di Claudio Cecchetto, già candidato sindaco a Riccione, che negli ultimi mesi ha vissuto un significativo coinvolgimento da parte del centrosinistra riminese, tant’è che è arrivata la nomina di Ambassador in Visit Romagna e un dialogo “privilegiato” con il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Cecchetto potrebbe defilarsi dal consiglio comunale di Riccione, per lasciare spazio a un altro nome della sua omonima lista, Massimo Montanari. In casa centrodestra invece la novità è quella delle dimissioni, annunciate da tempo, della parlamentare Beatriz Colombo (che attende anche l’esito del ricorso relativo alle elezioni politiche) a cui subentrerà Stefano Paolini in rappresentanza di Fratelli d’Italia.