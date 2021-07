Rimpasto in Giunta, Roberta Frisoni è vice sindaco al posto di Gloria Lisi

Deciso il rimpasto nella giunta di Rimini. Dopo l'uscita di Gloria Lisi, voluta dal sindaco Andrea Gnassi dopo la candidatura alle prossime elezioni della sua vice, sono arrivate a stretto giro le distribuzioni delle deleghe assegnate a suo tempo alla Lisi. A prendere il posto nel ruolo di vice sindaco è l'assessore Roberta Frisoni. Già in occasione della conferenza organizzata martedì al Museo di Rimini, dedicata a Sicurezza Vera, il progetto rivolto a contrastare la violenza sulle donne, Gnassi aveva affrontato i temi lavoro e donne, portando ad esempio proprio le capacità di Roberta Frisoni e lodando le sue qualità sul lavoro.

La rottura

Gloria Lisi giovedì scorso aveva annunciato la sua candidatura a sindaco, andando così in rotta con il Pd e smarcandosi dall'appoggiare il due Sadegholvaad in corsa a sindaco e Bellini nel ruolo di vice. Non si era dimessa dal suo incarico in giunta, ma il primo cittadino il lunedì seguente aveva annunciato l'uscita, con tanto di ringraziamenti per il lavoro svolto.

Le deleghe

Invece, per quanto riguarda le altre deleghe sono divise fra gli assessori già in giunta, non ci sono nuove entrate, considerato anche che mancano ormai pochi mesi alla fine del mandato di Gnassi. Le deleghe a politiche sociali, sanità e casa assegnate a Mattia Morolli, la delega al personale a Gianluca Brasini, già assessore al Bilancio e allo Sport, mentre la delega alle politiche di genere ad Anna Montini.