Rinascita Civica: "Notte Rosa un format da rivedere? Eppure tutti ce lo invidiano"

È appena trascorsa la serata della Notte Rosa che, come sempre, ha diviso le pubbliche opinioni sulla riuscita dell’evento tra vincitori (...è stata un successo) e vinti (...è stata un rosa pallido), come tra l’altro dimostrato anche dalle pagine di cronaca dei quotidiani locali, e subito scatta la fatidica domanda: il format è da rivedere? Parliamoci chiaro, la Notte Rosa è un evento andato in scena per la prima volta il 1° luglio del 2006 (i nostalgici del calcio, perché il 2006 non è stato un anno qualunque, si ricorderanno che quella sera si giocava Brasile-Francia con l’Italia che il giorno prima aveva sconfitto l’Ucraina e si preparava alla semifinale di Dortmund contro la Germania) ed è, con buona pace di tutti i detrattori anche i più grandi, l’evento estivo che tutto il paese ci invidia o che vorrebbe avere.

Come tutti i grandi eventi è negli anni mutato, prima nella tipologia di offerta artistica poi nella durata, passando da 1 notte ad un lungo fine settimana, e questo di per sé già dimostra che l’organizzazione dell’evento non è statica ma ha avuto la capacità di cambiare e rinnovarsi ma, logicamente, si deve cercare sempre di migliorare. Più che interrogarsi su come deve essere l’evento forse è meglio focalizzarsi su cosa deve essere: una grande festa della riviera romagnola oppure potrebbe essere meglio sfruttata? Perché mi chiedo questo, perché ritengo che la Notte Rosa non debba essere solo un evento “una tantum”, un grande fine settimana di eventi, ma debba rappresentare il primo grande evento dell’estate, una vera e propria inaugurazione della stagione estiva della nostra città, esattamente come facevano le discoteche (scomparse) del nostro territorio negli anni ’80 e ’90.

Ma non solo, sempre prendendo a spunto il mondo del Divertimentificio degli anni d’oro, l’occasione della “inaugurazione” deve essere la notte nella quale viene presentato il calendario ufficiale degli eventi che si svolgeranno nella nostra città almeno fino a Ferragosto in modo da potersi trasformare in volano turistico per il mese e mezzo successivo in modo che possa essere il miglior biglietto da visita per i turisti che quest’anno passeranno lo loro vacanze sul nostro territorio ma, e questo sarebbe il vero lavoro di investimento, soprattutto per prossimo che magari quest’anno hanno optato per destinazioni diverse non prendendo in considerazione, o addirittura snobbando, la nostra riviera. Fino a quando invece continueremo a concentrare tutti gli sforzi per un solo fine settimana, ogni anno il giorno dopo staremo inutilmente sempre a questionare su cosa non ha funzionato o cosa cambiare. E allora invece di domandarsi se il format è da rivedere forse è meglio focalizzarsi su come sfruttare appieno l’evento che tutta l’Italia (e forse anche l’Europa) ci invidia!

Gabriele Colonna - Segretario Rinascita Civica