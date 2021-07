"Rinforzi estivi inadeguati", il senatore Antonio Barboni interroga il ministro dell'Interno

"Il Governo intervenga subito per rafforzare le necessarie dotazioni di forze dell’ordine a presidio del litorale romagnolo". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Antonio Barboni, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro Lamorgese, raccogliendo la richiesta avanzata da tutti gli amministratori delle località interessate. "Nei giorni scorsi il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso il Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva per l’anno 2021 – continua il senatore – ma dalle assegnazioni effettuate emerge chiaramente come le dotazioni , soprattutto per le province della riviera romagnola, non siano adeguate rispetto alle presenze che si registreranno in questa stagione estiva. Non possiamo consentire – conclude il senatore – che gli episodi di vandalismo e violenza verificatesi negli ultimi giorni possano ripetersi anche in forma più grave. Il ministro dia priorità alla richiesta avanzata e ci dica come intenda garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, non solo ai tanti turisti che hanno già deciso di trascorrere le proprie vacanze sulla nostra costa, ma anche per consentire ai nostri cittadini di poter uscire in sicurezza dopo i lunghi mesi di lockdown vissuti".