"Riporteremo a Rimini il Partito Comunista"

L'annuncio arriva direttamente da Emanuele Ferraro, segretario Regionale del Partito Comunista, che in una nota stampa dichiara il ritorno della falce e martello a Rimini. "Dopo una breve assenza - spiega - ritorna anche nel riminese il Partito Comunista, partito che si farà da subito, come sempre dalla sua nascita cento anni fa, portavoce dei più deboli, dei lavoratori e degli sfruttati, portabandiera dei lavoratori tutti, per tornare e combattere contro ogni tipo di sfruttamento e ingiustizia sociale. Per difendere il diritto al lavoro, diritto allo studio per tutti, accesso ad una sanità completamente pubblica, diritto per tutti di avere una casa, per contrastare eventuali e pericolosi rigurgiti fascisti. Opposizione alla attuale amministrazione comunale riminese del PD, che sapremo mettere a dura prova, con una opposizione seria, con obiettivi chiari a favore della cittadinanza Riminese, che tramite il nostro partito riprenderà il diritto di decidere della propria città".