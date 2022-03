Al mare si va in bici, rischio caos viabilità a Marina Centro. La Lega: "Il danno è servito, ma va risolto"

“L’assessore Frisoni ha richiamato i cittadini ad evitare l’uso della macchina per recarsi nella zona mare, in particolare a Marina centro, suggerendo l’uso della bicicletta”. Afferma il consigliere della Lega Andrea Pari. Proprio nei giorni in cui Marina Centro si è trasformata in un mega cantiere, tra gli interventi sul Parco del mare e la contemporanea chiusura di viale Vespucci, il dibattitto sulla viabilità riminese torna a infuocarsi. Dopo il consiglio comunale di martedì sera (29 marzo) a intervenire è il consigliere della Lega. Il rappresentante della minoranza puntualizza: “L’assessore dimentica che non tutti i cittadini abitano in prossimità della zona mare, non tutti i cittadini hanno la capacità motoria per fare qualche chilometro in bicicletta, come ad esempio chi ha una disabilità o un’età avanzata. L’assessore Frisoni, inoltre, dimentica le tante famiglie riminesi che hanno figli in tenera età e si ritrovano in grande difficoltà a raggiungere la zona mare”.

L’altro tema caldo è legato ai turisti. Soprattutto i frequentatori del fine settimana, coloro che giungono a Rimini solo per il sabato e la domenica, oppure dalle province vicine per una semplice giornata al mare. “I turisti vivranno con i disagi e non ne deriverà una bella pubblicità. Con il parco del mare si è appalesato su larga scala il metodo delle amministrazioni riminesi targate Pd: prima si mette a cantiere una grande opera che stravolge la viabilità e solo successivamente si pensa alle soluzioni per i parcheggi e la viabilità stessa”, attacca il consigliere del Carroccio.

E conclude: “Ora che il danno è fatto, la giunta non scarichi sui cittadini l’onere di sopperire alle proprie manchevolezze, ma provveda al più presto all’organizzazione di navette, parcheggi scambiatori e tutto quanto possa rendere la situazione almeno sostenibile per cittadini e turisti”.