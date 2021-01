Rissa di Santarcangelo, Fiori: "Epilogo della politica dell'estremo disinteresse e del "lasciar fare'"

Commento al vetriolo del consigliere comunale della Lega, Marco Fiori, dopo le polemiche sulla rissa tra ragazzini andata in scena sabato sera in piazza Ganganelli a Santarcangelo. Dopo le minimizzazioni di Supernova Aps Santarcangelo, che ha contestato il termine "bambocci" usato dall'esponente del Carroccio parlando di "giovani che vivono un’età delicata in un periodo che non fornisce loro alcuna certezza sul futuro“, e l'intervento dell'amministrazione comunale che invitato a non strumentalizzare la vicenda, Fiori torna all'attacco definendo quello he è accaduto sabato "l'epilogo della politica dell'estremo disinteresse e del 'lasciar fare'". "Dalla maggioranza - replica il consigliere comunale della Lega - solo offese, scusanti e progetti mirabolanti ma in concreto uno zero assoluto senza considerare il fatto che ci accusano di usare il termine 'repressione'. Mai usata questa parola, forse è un lapsus, uno dei loro innumerevoli lapsus. Bambocci erano e bambocci rimangono, soprattutto considerando che nel giorno in cui si allertava tutta la popolazione alla prudenza per via del picco di contagi Covid a Santarcangelo, questi 'poverini' pensavano a bullizzare ed a picchiare il povero malcapitato di turno. Il virus non lo trasmettono i baristi o i ristoratori bensì coloro che non rispettano le minime disposizioni ovvero la distanza, la mascherina e la continua sanificazione. Ormai la violenza è uno sport, una violenza fine a se stessa senza nessuna motivazione specifica. Si parla con troppa leggerezza di disagio giovanile, neppure fossimo nel degradato terzo mondo anzi tutt'altro. I poverini compatiti, scusati e protetti da tutti, non dimentichiamoci allora dei poverini che commisero l'attentato con la corda o che armati di cocci di bottiglia minacciarono degli inermi passanti. Poverini. E allora i giovani che rispettano le regole, i teenager che sanno socializzare senza formare branchi e picchiare i poveri inermi cosa dovrebbero pensare? Si proteggono i cattivi e si dimenticano dei buoni?

No signori, non è repressione, è educazione e rispetto delle regole che vanno insegnati sempre ed ovunque soprattutto dalle istituzioni".

QUI IL VIDEO DELLA RISSA