Risse in centro storico, Croatti (M5s): "La soluzione non è la repressione ma il dialogo"

Dopo la notizia sulla maxi rissa in centro storico a Rimini, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, e i filmati spuntati sul web dello sciame di ragazzini che si picchia di santa ragione in una piazza Cavour affollata fino all'inverosimile di giovanissimi dove è bastato uno sguardo di troppo per dare fuoco alle polveri e scatenare gli animi, ad intervenire è il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti che, in una nota, spiega come "la soluzione non è la repressione ma il dialogo e la collaborazione". "La zona delle cantinette nel centro storico - ricorda l'esponente pentastellato - rappresenta uno dei luoghi più amati dai riminesi, non solo dai giovani, e deve essere trovata una soluzione condivisa per raggiungere alcuni obiettivi che, ne sono certo, sono voluti con forza dai gestori dei locali, dall’amministrazione e dai riminesi: proteggere i nostri beni storici e culturali, avere maggiore sicurezza e continuare a godere serenamente di uno spazio di incontro, di allegria, di svago. La vecchia pescheria in centro è sempre stata, anche storicamente, questo: un luogo di chiassosa vitalità; troviamo il modo di proteggerlo e valorizzarlo ma senza togliergli questa vocazione di luogo di aggregazione".

"Non mi piacciono e non condivido - aggiunge Croatti - le soluzioni unicamente basate su una maggiore repressione, su multe e punizioni o su ‘ronde’ più o meno istituzionali paventate in particolare dalle destre. Il rischio molto elevato è che in quella zona possano chiudere tante attività e tanti locali e che un luogo di socialità si trasformi in un luogo buio, vuoto, con serrande abbassate e dunque non certo più sicuro. Questa ipotesi, a maggior ragione dopo due anni molto difficili per le ‘cantinette’ e con mesi che si preannunciano ancora più complicati dai rincari energetici, è da scongiurare con sostegni e con un dialogo tra tutti gli attori per trovare la soluzione migliore per la città e per i tanti riminesi che lavorano in quegli esercizi commerciali. L’invito che rivolgo all’amministrazione è quello di non cedere alle richieste di politiche repressive e punitive pretese delle destre sull’onda emotiva di episodi, per quanto gravi e inaccettabili, ma apra un vero dialogo e un continuo confronto collaborativo con tutti gli operatori del centro storico per arrivare a una migliore gestione delle criticità e a regole chiare e condivise che tutelino tutti i cittadini nel loro desiderio di vivere il centro storico con serenità".