Rivoluzione "dem", Sacchetti: "Darò il mio cuore per Santarcangelo. Al Pd un gruppo di validi garanti"

Fin qui roccaforte del centro-sinistra, primo comune dell’entroterra riminese per numero di residenti, Santarcangelo di Romagna è uno dei 16 comuni della provincia che si prepara ad andare a elezioni. Il Partito Democratico, con i suoi alleati, ha già giocato a carte scoperte: in corsa per la poltrona di primo cittadino il già assessore Filippo Sacchetti, nome di peso all’interno del partito dato che si tratta dell’attuale segretario provinciale dei Dem. La scelta di Sacchetti comporterà un cambio di equilibri, già dai prossimi giorni, all’interno dello stesso partito. Ma nella figura di Sacchetti il centro-sinistra ha individuato l’erede naturale del dopo Alice Parma. Alle elezioni del 2019 la sindaca si impose con il 55,63% dei voti davanti a Domenico Samorani, che si fermò al 39,70% delle preferenze. Le prime pedine mosse sullo scacchiere, porteranno in casa Pd a immediate novità che si rifletteranno anche su scala provinciale.

Filippo Sacchetti, da segretario provinciale del Pd a candidato sindaco di Santarcangelo. Pronto a intraprendere una nuova avventura?

“La prima cosa che mi muove verso questa scelta, condivisa dalle forze di maggioranza attuali, dal Pd e dalle due liste civiche, è dettata dalla passione e dall’amore che nutro per la mia città. Non è stata una scelta di incastri o di ragionamenti politici territoriali. Abbiamo in questi anni cercato di dare un’impostazione e una visione di sviluppo della città, elementi su cui vogliamo dare continuità. La scommessa sarà poi in questa continuità trovare degli elementi di rinnovamento, e qui toccherà al sottoscritto. Si parte con uno spirito molto spontaneo, sincero e di cuore”.

Lei è segretario provinciale del Pd. Nell’affrontare la campagna elettore a Santarcangelo, cosa cambia?

“Durante la prossima direzione provinciale del Pd, che sto organizzando già tra pochi giorni, si valuterà lo scenario complessivo, compresa la mia posizione di segretario. Mi sento di dire che ci sarà certamente una fase di transizione, per i prossimi tre/quattro mesi. Avevo già messo in conto di fare un ragionamento collettivo per la gestione del Pd, che ci dovrà poi portare nei mesi successivi alle elezioni a una nuova struttura che passerà dalla convocazione di un nuovo congresso provinciale”.

Per cui si prevede per il Partito Democratico di Rimini una sorta di commissario aspettando il congresso?

“Più che parlare di un commissario, io parlerei di un gruppo di garanti con a capo un referente che si impegnerà ad affrontare questo periodo, che ricordiamo essere molto importante: perché oltre che alle elezioni nei 16 comuni del riminese c’è da affrontare anche la sfida delle Europee”.

Rumors dicono che toccherà a Riziero Santi, attuale segretario del Partito Democratico a Riccione. E’ la strada giusta?

“E’ la strada più logica, perché attualmente Riziero ricopre all’interno del partito l’incarico di presidente dell’assemblea, che è la figura più rappresentativa di grado dopo il segretario. Potrebbe essere Riziero ad affrontare questo periodo come referente”.

Oltre a Santarcangelo, si vota anche a Bellaria, Misano e in altri comuni più piccoli. Quali strategie metterà in campo il Pd?

“A Santarcangelo e Bellaria, dove è previsto il possibile secondo turno con il ballottaggio, il Partito Democratico si presenterà con una propria lista di simbolo. Negli altri comuni invece saremo all’interno di liste civiche di coalizione, ma saremo presenti in tutti i paesi con un nostro candidato. A Bellaria, come per Santarcangelo, è definito: correremo con Ugo Baldassarri, che è una persona molto conosciuta e competente”.

Cosa si immagina per il futuro del Partito Democratico riminese?

“Nell’immediato, sulla soluzione transitoria, mi auguro due aspetti: che la soluzione venga sostenuta e votata all’unanimità e che poi sia subito operativa. Per il futuro credo che sia anche giusto dare un ricambio naturale, credo di non essere indispensabile, e che il ricambio può essere anche efficace, con nuove persone che vogliono mettersi alla prova”.

Ultima domanda, come affronterà la campagna elettorale a Santarcangelo?

“Ci sono dei mesi di lavoro, ho accettato la sfida davvero con felicità, sono contento, perché è la mia città, Santarcangelo è un bel comune che merita grande attenzione, è il terzo centro in provincia dopo Rimini e Riccione. Faremo un lavoro molto aderente al territorio, parleremo non tanto di promesse o di cose irrealizzabili, ma saremo concreti spiegando come possiamo migliorare le infrastrutture della nostra città. Il termine giusto della campagna elettorale sarà: concretezza”.