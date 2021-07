Riziero Santi e Nadia Rossi al "Fellini" per ribadire l'interesse del territorio sull'aeroporto

E’ stata l’occasione per fare il punto sul futuro dello scalo riminese e soprattutto per confrontarsi in merito ai progetti che compongono il masterplan elaborato dalla società AIRiminum

In mattinata il Presidente della Provincia Riziero Santi insieme alla consigliera regionale Nadia Rossi, ha incontrato il direttore dell’Aeroporto di Rimini Leonardo Corbucci. E’ stata l’occasione per fare il punto sul futuro dello scalo riminese e soprattutto per confrontarsi in merito ai progetti che compongono il masterplan elaborato dalla società AIRiminum, che prevede una prima notevole fase di sviluppo da qui al 2024. Come è noto, la Regione Emilia-Romagna contribuisce agli investimenti da compiere con un contributo pari a circa 12 milioni, così come è stato ribadito recentemente a seguito di un’interrogazione in consiglio regionale da parte di Nadia Rossi. Il Presidente della Provincia ha ribadito “di essere particolarmente interessato al rilancio e sviluppo di questa importante infrastruttura che deve porsi al servizio del nostro territorio, nell'interesse delle imprese e dei lavoratori, anche recuperando e superando qualche difficoltà che si è manifestata in passato. La collaborazione e l’integrazione, infatti, sono da sempre alla base del lavoro e del successo dell’area riminese.”