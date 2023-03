Rose bianche per Giorgia e il partito si esalta. "Una grande leader, in 27 anni nessun Premier alla Cgil"

Rose bianche per la premier. E’ stato il pensiero che il direttivo di Fratelli d’Italia ha voluto rivolgere a Giorgia Meloni in uscita dal palaCongressi. A consegnare il mazzo di fiori le parlamentari di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli e Beatriz Colombo. Con loro erano presenti il referente provinciale del partito Filippo Zilli, i membri dell’organigramma e anche alcuni sindaci come Filippo Giorgetti (Bellaria Igea Marina), Leonardo Bindi (San Leo) e Gianluca Ugolini (Coriano). Quella della premier Meloni è stata sul territorio una visita lampo, nessun altro incontro istituzionale oltre il palaCongressi, con l’aereo di Stato che è ripartito nel primissimo pomeriggio.

LA PREMIER A TESTA ALTA. "Non temo i fischi, è giusto esserci"

“Giorgia esce vincitrice”

Le reazioni su scala provinciale, di analisi dell’intervento al Congresso nazionale della Cgil, arrivano dal referente provinciale Filippo Zilli: “In merito al suo intervento, oggi Giorgia Meloni ha dato dimostrazione di essere per l’ennesima volta una grande leader. Dopo 27 anni che un presidente del consiglio non si presentava al congresso del sindacato più antico d’Italia, lo fa proprio Giorgia Meloni leader di un partito che può essere distante rispetto ai temi della Cgil. Lo ha fatto in modo superlativo, dimostrando capacità di ascolto, voglia di interagire tra le parti e soprattutto ammonendo il sindacato nel non avere pregiudizi”.

“Oggi Giorgia ha detto una cosa molto bella – prosegue Zilli -, in 20 settimane di governo sono state fatte 20 riunioni con i sindacati e non le abbiamo fatte solo per ascoltare, ma per imparare e capire le esigenze dei lavoratori. Un bel passaggio, di un Presidente del Consiglio di centrodestra, in una tra le sedi più difficili, con una platea con ideali precisi. Meloni esce vincitrice per coraggio e per merito e contenuti, dicendo cosa si vuole fare per lavoro, denatalità e pensionati. Non è stata una passerella ma un confronto”.

La delegazione riminese

“Come delegazione ci siamo presentati insieme alle due parlamentari elette, con noi anche tre sindaci di centrodestra della provincia – conclude Zilli -, a testimonianza che anche i primi cittadini non iscritti a Fratelli d’Italia vengono a salutare Giorgia Meloni, dando una sensazione di unione”.