Aumento rette per anziani, Raffaelli (Lega): "Bocciata mia mozione per attendere l'esito del tavolo regionale"

“La Regione Emilia-Romagna - dichiara il capogruppo della Lega Elena Raffaelli - aumenta le rette per anziani e disabili ricoverati nelle strutture residenziali e la Giunta comunale di Riccione si adegua senza battere ciglio. A nulla è servita una mozione a mia firma, presentata in commissione, dove chiedevo il rinvio della decisione in attesa che il Tavolo istituito in Regione, su sollecitazione dei sindacati, definisca i criteri di ripartizione dei 10 milioni aggiuntivi messi a disposizione dall’amministrazione regionale. La mozione è stata bocciata come prevedibile da Daniela Angelini e alleati che non si sono opposti ai diktat di Bologna a costo di penalizzare i più deboli. Eppure Angelini, in campagna elettorale, si era molto spesa promettendo un modello nuovo di case di riposo che non ha realizzato mentre si è rapidamente messa in linea con l’aumento delle rette”.

L'esponente della Lega aggiunge: "Prima la stangata Irpef ai danni di pensionati e lavoratori dipendenti, la strada più facile per fare cassa prelevando risorse alla fonte. Poi gli aumenti di oltre 120 euro al mese per un anziano o un disabile in Rsa mettendo a durissima prova i bilanci famigliari, mentre i 100mila euro messi a disposizione dalla Giunta riccionese equivalgono a briciole, giusto per salvare la faccia. E’ questa la sinistra che non cambia metodi, quella che predica bene e razzola male, che si atteggia, a parole, a difensore dei deboli mentre non esista a penalizzarli. Una sinistra tutta propaganda. Dopo l'aumento della tassa di soggiorno, delle luci votive, dei parcheggi a pagamento nella zona sud, l'introduzione dell'addizionale irpef ora anche l'aumento delle rette nelle RSA. C’erano altre opzioni? Certamente se altri Comuni emiliani hanno assorbito l’aumento interamente nel proprio bilancio, ma allora perché l’amministrazione riccionese non l’ha fatto?”.