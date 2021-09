Sacchetti (Pd) lancia appello al voto utile: "Jamil è la persona giusta e più affidabile"

"Jamil è la persona giusta e più affidabile per garantire il compimento di tutte le opere materiali e immateriali in corso". Il segretario provinciale del Partito democratico di Rimini, Filippo Sacchetti, affida a un video postato sui social il suo appello al "voto utile" alle amministrative del 3-4 ottobre per il candidato del centrosinistra Jamil Sadegholvaad. Sottolineando che il voto al Movimento 5 stelle è di fatto un voto a destra e ribadendo che non ci saranno "apparentamenti forzati" in caso di secondo turno, "l'unica motivazione sarà l'interesse di Rimini e dei riminesi". Sadegholvaad, argomenta Sacchetti, ha impostato la sua campagna elettorale su parole chiave quali "innovazione, ascolto, partecipazione, azione rapida e concreta" e le prossime elezioni "non sono una tappa ordinaria, non c'è niente di usuale o banale, se mai in ballo c'è la città post-pandemia". Perchè "possiamo dirci orgogliosi- rimarca- non arrivati". E qui, chiosa, "nessuno regala niente". Di certo, prosegue Sacchetti, "le linee strategiche su cui è cresciuta Rimini sono state giuste", per cui "il voto utile è proseguire un cammino eccellente, innovando ancora di più per anticipare le nuove sfide. La convinzione dem è che "un pezzo di Paese all'avanguardia non può essere appeso ad accordicchi, compromessi o peggio" e "anche il voto al Movimento 5 stelle purtroppo è di fatto consegnato alla destra e a rallentare una città che deve viaggiare spedita senza pit stop. Da ultimo Sacchetti conferma la volontà del partito di non cercare "apparentamenti forzati, l'unica motivazione è l'interesse dei riminesi", perchè "per Rimini è già domani".