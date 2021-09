Sadegholvaad-Bellini: "Nuovi orari della città per andare incontro alle esigenze delle famiglie"

Nuovi orari della città per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Così come nuovi spazi per far giocare i bambini e strutture welfare di prossimità. Il candidato sindaco per il centrosinistra a Rimini Jamil Sadegholvaad e la sua vice in pectore Chiara Bellini vogliono una città sempre più "rosa" e a misura di famiglia. Se c'era un problema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro pre-pandemia, argomentano, dopo i lockdown e le chiusure delle scuole "la situazione è notevolmente peggiorata". Per cui occorre disegnare la città "intorno alle esigenze e ai bisogni di una società in profondo cambiamento, a partire dalle donne e dalle famiglie". Sono già stati sperimentati, proseguono, diversi nuovi servizi, dal Bebè point alle ludoteche, per creare spazi di incontro per mamme e bimbi. "Proseguiremo sul solco delle iniziative che abbiamo lanciato e lanceremo altre proposte ampliando spazi ludici anche nelle frazioni e nelle aree più decentrate", sottolineano Sadegholvaad e Bellini. E si pensa anche a un nuovo piano degli orari, a cominciare dalle scuole, dagli asili, dai nidi, per rendere omogenea l'organizzazione delle attività educative con quelle dei genitori. L'amministrazione comunale, concludono, dovrà "riorganizzarsi intorno alla soluzione di queste problematiche e a una fotografia della società in rapida mutazione, mettendo in campo sostegni economici", come gli asili nidi gratuiti per i redditi più bassi e le mense agevolate, agevolazioni per il trasporto pubblico alle famiglie in difficoltà". Grande attenzione anche al lavoro delle donne, con "misure per le aziende che le assumono e agevolazioni per le mamme che tornano al lavoro". E per gli anziani, concludono, "strutture di welfare di prossimità".