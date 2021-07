Sadegholvaad: "Green pass una garanzia per allontanare lo spettro di altri stop & go"

Pollice alzato da parte del Comune di Rimini al green pass, che però si abbassa di fronte alla decisione del governo di non fare riaprire le discoteche. Il "lasciapassare", argomenta l'assessore alle Attività economiche e candidato sindaco per il centrosinistra Jamil Sadegholvvad, può "essere lo strumento che consentirà di convivere con il virus e le sue varianti, allontanando lo spettro di altri stop and go che potrebbero essere fatali per la nostra economia. Fatta eccezione per il settore dei locali da ballo, di fatto l'unico ad essere escluso dal decreto approvato ieri". Dunque, prosegue, "nonostante l'approvazione del protocollo da parte del Comitato tecnico scientifico per un'eventuale apertura al 50% con il green pass, il governo ha deciso di proseguire con la linea della massima cautela, prorogando la chiusura per attività che sono ferme al palo da oltre un anno e mezzo". Una linea che "personalmente" Sadegholvaad non condivide: il governo, spiega, garantisce "ristori grazie a un fondo ad hoc, un annuncio che deve tradursi in un sostegno concreto, reale e veloce". Ed è "indispensabile- rimarca- pensare anche a forme di supporto e ristori per i pubblici esercizi e i ristoranti che possono contare principalmente su spazi al chiuso". La "situazione di stallo" delle discoteche e le "incertezze" per i pubblici esercizi, aggiunge l'assessore, sono "anche la spia evidente di un futuro prossimo ancora pieno di incognite". Insomma, conclude con l'appello a vaccinarsi, "non siamo ancora al post Covid", davanti ci sono "mesi delicati, durante i quali al fianco della gestione della ripresa della circolazione del virus è indispensabile che lo Stato lavori per mettere nelle condizioni la nostra economia di avere orizzonti di ampio respiro".