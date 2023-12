Salario minimo, Croatti: "La maggioranza legittima lo sfruttamento, schiaffo ai lavoratori della Riviera"

“Dopo mesi di rinvii, sul salario minimo la maggioranza ha gettato finalmente la maschera. Hanno trasformato la proposta di legge a prima firma Conte in una delega in bianco al Governo, calpestando i diritti dell’opposizione: un fatto senza precedenti. Uno strumento con cui peraltro viene bypassato il confronto con le parti sociali, in primis i sindacati, che evidentemente a questo esecutivo non dispiacerebbe cancellare visto il modo in cui è abituato a trattarli. Nel nostro Paese ci sono 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori con paghe orarie tra i 3 e i 4 euro. Una situazione grave e inaccettabile che purtroppo conosciamo bene anche nei nostri territori e nella nostra Riviera. Insieme al lavoro nero e allo sfruttamento si genera un quadro di illegalità che deve essere affrontato con forza per proteggere e sostenere il tessuto economico sano". Lo afferma in una nota il senatore del M5S Marco Croatti.

"Approvando questa proposta avremmo fatto un enorme passo avanti per portare l’Italia al livello degli altri Paesi europei: ricordo che 22 su 27 hanno già approvato un salario minimo per legge con chiari benefici. Evidentemente a FdI, Lega e FI piace che i lavoratori siano ostaggio di paghe indecorose. È questa la loro idea di Paese. La nostra battaglia non si ferma qui”, conclude il senatore riminese.