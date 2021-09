Sale da ballo e discoteche, Nadia Rossi: “Il Pd è impegnato a tutti i livelli per riaprirle”

“La riapertura delle sale da ballo, in sicurezza grazie al green pass, non può più attendere. La Riviera romagnola e le imprese che ogni anno fanno lavorare centinaia di operatori hanno bisogno di regole chiare e di tempistiche certe – richiama la consigliera regionale Pd di Rimini Nadia Rossi, che riporta – Alla Camera dei Deputati è stato approvato in questi giorni un ordine del giorno dell’Onorevole Andrea Rossi, che da emiliano-romagnolo ha ben capito le difficoltà del settore e ha raccolto le sollecitazioni che provengono dal nostro territorio, dove le orchestre da ballo sono anche testimoni di un patrimonio musicale tradizionale da non disperdere, oltre al grande indotto che creano. Il documento invita l'esecutivo a verificare la possibilità di riaprire in sicurezza sale da ballo e discoteche e di individuare, nel primo provvedimento utile, ulteriori ristori”.

“I luoghi del divertimento, della cultura, della musica e dello sport possono essere potenziati rispetto ad accessi e capienza. Mi auguro che la svolta, per sale da ballo e discoteche, sia davvero imminente” conclude la consigliera Rossi.