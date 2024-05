Saludecio, Giuseppe Sanchini presenta i candidati. "Comune immobile da 10 anni, serve una svolta"

Presso l'Ottocento Cafè di Saludecio, Giuseppe “Pino” Sanchini ha presentato la sua candidatura a sindaco di Saludecio alle prossime elezioni dell'8-9 giugno e i suoi candidati della lista Rinascita Civica Sanchini Sindaco. Alla presenza di oltre 100 persone sono intervenuti Mario Erbetta presidente di Rinascita Civica e candidato a consigliere e Gabriele Colonna segretario di Rinascita Civica.

“Abbiamo una passione in comune per Saludecio, un amore per un paese bello, quanto fragile. Siamo affezionati a questo luogo che ci ha visto nascere e crescere e che amiamo perché è parte integrante di noi stessi. Un paese che ci avvolge con la sua storia millenaria, con i suoi personaggi che ci rappresentano nel mondo, con la sua gente ospitale, operosa e solidale. E questo sentimento comune che ci ha spinti in queste settimane ad incontrarci, per capire, per parlare, per crearci un futuro. Abbiamo capito in questi incontri che a Saludecio ci sono uomini e donne che hanno voglia di partecipare, di dire la propria opinione, di avanzare la propria proposta. Attraverso il contatto con le persone è nata la nostra proposta amministrativa come Rinascita Civica Sanchini Sindaco. Una proposta semplice, chiara e coerente con le necessità delle persone e soprattutto realizzabile. Sono temi che dovremo sviluppare, organizzare e realizzare con l'impegno di tutte le componenti della società, dalle famiglie alle associazioni del territorio, alle associazioni di categoria, ai vari enti, ad ogni persona. E' necessario confrontarsi per contribuire con le proprie idee a mettere insieme le proposte di tutti; perché vivere chiusi nella propria stanza, senza speranza, senza futuro, senza guardare fuori è come non vivere. Significa subire passivamente le volontà di chi ci vuole deboli, senza idee e senza la forza di reagire anche alle ingiustizie che una società come quella attuale spesso ci impone. Le storie, le competenze di ciascun componente, le capacità professionali, l'esperienza maturata, insieme alla volontà di lavorare per il nostro paese, sono tali da mettere in condizione la nuova amministrazione di essere operativa da subito e pronta a crearci un futuro per Saludecio” dichiara Giuseppe Sanchini.

Che continua: “Il mio programma non è il solito programma dove viene elencato un numero considerevole di punti e dove si promette tutto, anche l'impossibile. Ci limiteremo a pochi punti essenziali, gli unici in grado di poter dare, ai cittadini di Saludecio, una qualità della vita migliore di quella attuale ed un impulso decisivo per uno sviluppo migliore del territorio anche in termini economici ed occupazionali: un piano di asfaltature delle strade in particolare quelle di periferia, maggiore manutenzione del verde e dei parchi pubblici, completamento dell'impianto fognario della città, riportare un medico di base, un vigile urbano e la caserma dei carabinieri in paese, organizzazione di nuove edizioni 800 festival; organizzazione eventi per gli ottocento anni dalla nascita del Sant'Amato Ronconi che porteranno molti turisti pellegrini, incentivare l'apertura di nuove attività economiche con la restituzione del 100% delle imposte comunali per i primi tre anni, riduzione tari e addizionale Irpef, e inoltre cercherò tramite nuovi posti di incontro di favorire l'inserimento nella vita sociale dei nuovi residenti proveninenti da paesi esteri o altre città italiane”.

“Credo che i dieci anni in cui Sanchini ha fatto il sindaco a Saludecio e i suoi risultati siano il miglior biglietto da visita. Ha fatto bene ed è riconosciuto da tutti i cittadini di saludecio e se lo vorranno e gli daranno nuovamente fiducia completerà quello che è stato interrotto dal Pd negli ultimi 10 anni” dichiara Mario Erbetta. “Rinascita Civica crede nel merito delle persone e crede che le energie civiche siano necessarie per arieggiare una politica politicante presente oramai in tutti i comuni e in particolare a Saludecio comune immobile da ormai 10 anni di giunta disastrosa. Ecco perchè non abbiamo esitato a partecipare a questa campagna elettorale appoggiando colui che è la persona giusta per far rinascere Saludecio: Giuseppe Sanchini” esplicita Gabriele Colonna segretario di Rinascita Civica.

I candidati delle lista Rinascita Civica Sanchini Sindaco: Michela Giampaoli, impiegata modellista; Mirco Topi, manutentore condominiale; Aurora Angeli, studentessa; Gianbattista Cristiani, pensionato; Sofia Zeppa, impiegata amministrativa; Mario Erbetta, avvocato; Luca Lorenzi, imprenditore agricolo; Daniele Bartolini, commesso; Alberto De Biase, impiegato tecnico; Andrea Montanari, imprenditore; Marcello Mainardi, coltivatore diretto; Alessandra Orazietti, addetta alla produzione.