Matteo Salvini dà l'appuntamento a Rimini

E' atteso per sabato mattina l'arrivo a Rimini di Matteo Salvini. E' stato lo stesso leader della Lega ad annunciare la sua venuta in città che, ufficialmente, sarà per presenziare al gazebo del carroccio allestito in piazza Tre Martiri per il referendum sulla giustizia. Non si esclude, tuttavia, che Salvini arrivi a Rimini anche per sciogliere il nodo del candidato a sindaco del centrodestra.