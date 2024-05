San Giovanni: CNA si confronta con le candidate sindache Bertuccioli e Bordoni. Area artigianale, commercio e turismo i principali temi

Sala del Consiglio Comunale di San Giovanni in Marignano gremita per il confronto tra le due candidate alla carica di sindaca organizzato dalla CNA. Il confronto tra la candidata del centrosinistra Michela Bertuccioli e quella civica Elisa Bordoni è stato moderato dal responsabile della CNA di Cattolica e San Giovanni in Marignano Matteo Fabbri che in apertura ci ha tenuto a ricordare lo scomparso Odoardo Gessi, colonna portante dell’associazione e di tutta la comunità marignanese. Tre gli argomenti principali individuati da CNA, il primo affrontato quello legato al futuro dell’area artigianale e del polo produttivo (il secondo più grande della Provincia). Gli imprenditori hanno individuato alcune proposte e criticità che coinvolgono la zona, come la viabilità che sarà necessario implementare, soprattutto dopo il nuovo insediamento di Cattolica, senza dimenticare l’area di via Tavollo. Nei

prossimi anni sarà di fondamentale importanza lavorare per rendere ulteriormente attrattiva l’area evitando, al contempo, che le imprese migrino verso altri Comuni.

Il secondo tema sul quale si sono confrontate le candidate è stato il commercio: la Presidente della CNA Cattolica-San Giovanni Monica Mazzini ha sottolineato come la situazione a San Giovanni sia tutto sommato buona, con un commercio caratterizzato da negozi e botteghe di qualità che da anni animano il centro storico cittadino. Anche dall’indagine sul commercio, sviluppata da CNA nel 2023, non emergano grandi criticità anche se con alcuni accorgimenti si potrebbe fare un ulteriore salto di qualità, tra questi l’arredo urbano su cui l’associazione chiede di intervenire. Bene il sostegno alle nuove imprese con il bando start-up proposto da CNA nel 2019. CNA ha espresso poi contrarietà a nuovi grandi insediamenti commerciali che saturerebbero il commercio marignanese. In chiusura si è parlato di turismo con il progetto “La Valle delle vacanze” che ha visto sin dall’inizio il coinvolgimento attivo di CNA e sul quale l’associazione ritiene fondamentale continuare a lavorare.

“L’incontro è stato molto partecipato e si è svolto in un clima di grande correttezza e per questo ci teniamo a ringraziare le candidate e tutti i partecipanti - sottolinea la Presidente di CNA Cattolica - San Giovanni Monica Mazzini- Come sempre abbiamo cercato di portare il nostro contributo con uno spirito costruttivo e non polemico, pur evidenziando alle candidate alcune criticità, in particolar

modo sulla viabilità dell’area artigianale. Siamo contenti della grande partecipazione di cittadini e imprese, crediamo siano momenti importanti per tutta la comunità”.