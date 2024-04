San Giovanni, elezioni: inaugurata la sede del comitato elettorale di Michela Bertuccioli

“Uno spazio per ascoltare, confrontarsi e progettare”. È con le parole scelte per l’invito che Michela Bertuccioli – candidata Sindaca per il Comune di San Giovanni in Marignano – ha introdotto questa mattina il suo saluto di apertura della campagna per le amministrative 2024 in occasione dell’inaugurazione della sede del comitato elettorale.

“Questo luogo non è il punto di partenza di un viaggio – ha proseguito - ma un crocevia in cui si intrecciano più strade: quella da cui proveniamo, definita, percorsa con serietà, impegno, passione, responsabilità e amore per San Giovanni in Marignano - e ringrazio per questo il Sindaco Daniele Morelli, la giunta di cui ho avuto l’onore di far parte, i consiglieri comunali e le forze politiche che ci hanno sostenuto - e quella che ci avviamo a percorrere ancora insieme e con i tanti che in queste settimane si sono avvicinati, hanno dato la loro disponibilità a partecipare, hanno preso parte ai gruppi di lavoro tematici arricchendo il nostro sguardo. Perché il crocevia è movimento, un luogo in divenire, che impone domande - dove sono, che direzione prendo – e richiede di guardarsi intorno per fare la scelta migliore. E guardarsi intorno per me significa da sempre apertura, ascolto e confronto, mentre la domanda a cui si è obbligati a rispondere è quella che pone la città di cui scrive Calvino in uno dei suoi passaggi più noti. Noi rispondiamo con il nostro programma per San Giovanni in Marignano, pensato insieme ai cittadini, alle associazioni, alle nuove energie che abbiamo intercettato, alle forze politiche che ci sono a fianco. Un programma che innanzitutto promuoverà i valori condivisi quale bussola di riferimento, con al centro la persona e un concetto ampio di sostenibilità che va dalla protezione dell’ambiente al diritto alla salute, dalla partecipazione all’equità sociale, dall’attuazione delle politiche di genere alla riduzione delle disuguaglianze. Abbiamo come coordinate l’innovazione digitale, sociale, urbanistica, lo sviluppo sostenibile, il sostegno all’occupazione e all’impresa, alla scuola e alla formazione, la tutela dei diritti dei bambini e l’attenzione ai più fragili, la qualità urbana, la promozione della cultura, la valorizzazione del territorio come destinazione turistica, in piena collaborazione e sinergia con tutti gli attori del territorio e delle istituzioni. Lo spazio che inauguriamo oggi - ha concluso la candidata Sindaca - sarà dunque un contenitore di valore, poiché dedicato al confronto e alla partecipazione, e di valori, un punto di incontro per tutte le persone che vogliono conoscerci, confrontarsi, portare un contributo di idee e suggerimenti per la crescita e il bene del territorio e della sua comunità”.



All’inizio della mattinata la segretaria del Partito Democratico Francesca Pieraccini ha letto un messaggio del Sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli, che non ha potuto essere presente poiché impegnato all’assemblea nazionale de I borghi più belli d’Italia. Nel fare gli auguri alla candidata, Morelli ha ricordato i dieci anni di amministrazione passati insieme e sottolineato la consapevolezza del valore della sua candidatura per il Comune di San Giovanni in Marignano.



Michela Bertuccioli è sostenuta da una coalizione di centro-sinistra e accompagnata da una squadra di volti che tiene insieme novità ed esperienza, competenza e creatività, che sarà presentata il prossimo 19 aprile.



Al taglio del nastro erano presenti tra gli altri i rappresentanti della coalizione, esponenti del mondo associativo e delle categorie economiche, la Presidente del Consiglio Regionale Emilia-Romagna Emma Petitti, l’Onorevole Andrea Gnassi, la Presidente del Consiglio comunale di Rimini Giulia Corazzi e i sindaci di Cattolica e Gabicce Mare Franca Foronchi e Domenico Pascuzzi, che non hanno fatto mancare il loro pieno sostegno e la collaborazione.