San Giovanni in Marignano, in 200 alla serata a sostegno di Michela Bertuccioli e Stefano Bonaccini

A poco meno di un mese dalle elezioni, venerdì 10 maggio si è svolta la cena a sostegno della candidatura di Michela Bertuccioli a sindaca di San Giovanni in Marignano presso la Tenuta del Monsignore. In una sala gremita la candidata sindaca, con le candidate e candidati al consiglio comunale di San Giovanni in Marignano, ha fatto gli onori di casa a più di 200 persone affiancata da Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e capolista nella circoscrizione Nord-Est per le elezioni europee. Una serata particolarmente riuscita, ed incentrata sul dibattito sul governo del territorio, dal Comune alla Regione all’Europa.

Michela Bertuccioli ha presentato i temi principali del programma elettorale del centro sinistra, fornendo a Stefano Bonaccini lo spunto per elogiare la solidità amministrativa di San Giovanni e per lanciare la grande sfida delle elezioni europee, quella di portare in Europa - con la sua candidatura - il modello virtuoso del governo della Regione Emilia Romagna.

Presenti ieri anche il sindaco di San Giovanni Daniele Morelli, l’onorevole Andrea Gnassi, la presidente del consiglio regionale Emma Petitti, la consigliera regionale Nadia Rossi, la presidente del consiglio comunale di Rimini Giulia Corazzi, la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e la sua giunta al completo, esponenti delle amministrazioni comunali di Misano Adriatico, Riccione, Sassofeltrio.

La segretaria del Partito Democratico Marignanese Francesca Pieraccini ha chiuso la serata e ricordato il calendario degli incontri sul territorio che inizieranno lunedì 13 maggio alle 20.30 a Isola di Brescia.

A seguire, mercoledì 15 maggio villaggio Santa Lucia (piazza dei Navigatori), lunedì 20 maggio, Tombaccia (via Tempio antico 783), mercoledì 22 maggio centro storico (via Macello 26/B), venerdì 24 maggio via Marecchia 28, lunedì 27 maggio polo scolastico (via Ferrara 10), mercoledì 29 maggio Santa Maria in Pietrafitta (parco Andruccioli), venerdì 31 maggio Montalbano (via Montalbano 2375), lunedì 3 giugno villaggio Fontemaggi (piazza Di Vittorio), martedì 4 giugno Pianventena, giovedì 6 giugno centro storico (piazza Silvagni).