San Giovanni, prosegue senza sosta il tour elettorale di Michela Bertuccioli e della sua squadra

Proseguono gli incontri sul territorio della candidata sindaca di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli insieme alle candidate e candidati consiglieri comunali della lista di centro sinistra. Appuntamenti che vogliono toccare tutte le realtà marignanesi, affrontati come un momento importante per confrontarsi sui punti del programma elettorale e per accogliere le istanze che provengono dalle diverse voci del territorio, dalle associazioni culturali e di categoria, dalle professioni, dagli imprenditori e dagli operatori economici, fino agli incontri con i cittadini nelle frazioni, che proseguiranno a ritmo serrato fino alla chiusura della campagna elettorale.

Questo percorso e questo approccio diretto scelto da Michela Bertuccioli è accompagnato dal supporto di figure politiche che rappresentano il territorio regionale e l’Europa e che sostengono la sua candidatura in numerose iniziative.

Venerdì 17 maggio alle ore 19.15 (caffetteria Girone3 via Veneto, 8) l’europarlamentare Elisabetta Gualmini - ricandidata alle elezioni europee nella lista PD PSE Italia-Nord Orientale – interverrà in un incontro dal titolo L’Europa di ogni giorno, dedicato a come le decisioni prese in Europa abbiano una ricaduta immediata anche sulla vita dei nostri territori.

Lunedì 20 maggio l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla sarà a San Giovanni in Marignano per una visita al polo produttivo, a sottolineare il valore delle nostre imprese, l’importanza dell’innovazione e della competitività e le politiche per l’occupazione.

Nella stessa serata è in programma l’incontro con i cittadini a Tombaccia in via Tempio Antico 783. E ancora mercoledì 22 maggio nel centro storico in via Macello 26/b; venerdì 24 maggio in zona via al Mare (via Marecchia 18); lunedì 27 maggio in via Ferrara 10, polo scolastico; mercoledì 29 maggio a Santa Maria in Pietrafitta (parco Andruccioli), venerdì 31 maggio a Montalbano ( via Montalbano 2375) lunedì 3 giugno al Villaggio Fontemaggi (piazza Di Vittorio); martedì 4 giugno a Pianventena (parco di fianco alla chiesa) e per finire venerdì 7 giugno in Piazza Silvagni per la serata di chiusura della campagna elettorale. Tutti gli appuntamenti nelle frazioni iniziano alle ore 20.30.