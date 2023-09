Santarcangelo approva il bilancio consolidato e il nuovo regolamento per gli spettacoli viaggianti

l Consiglio comunale di mercoledì 27 settembre si è aperto con due comunicazioni al Consiglio: la sindaca Alice Parma ha ricordato il Presidente della Repubblica emerito, Giorgio Napolitano, recentemente scomparso, mentre la consigliera Yousra Alaija (Partito Democratico) ha chiesto all’assemblea di osservare un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione in Libia e del terremoto in Marocco. Dopo la risposta alle interrogazioni presentate in precedenza, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli ha comunicato all’assemblea tre prelievi dal fondo di riserva per l’intervento di contrasto al West Nile virus dello scorso agosto, manutenzioni scolastiche varie e l’illuminazione pubblica del ponte Bailey a San Vito.



L’assessore Zangoli ha introdotto anche il bilancio consolidato 2023, relativo all’esercizio 2022, documento contabile-amministrativo che rappresenta la situazione economica e patrimoniale del Comune insieme alle società partecipate in cui l’Amministrazione comunale ha la maggioranza dei voti – FoCuS e La Marecchia srl, gestore della farmacia comunale di San Martino – oltre a Romagna Acque spa, unica società in house di cui il Comune detiene quote superiori all’1,5%. Il bilancio consolidato è stato approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza (Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo) e il voto contrario dell'opposizione (Un Bene in Comune, Lega Salvini premier Romagna e consigliere Nicolini).



"La variazione al bilancio 2023/25 (esercizio finanziario 2023) – ha spiegato l’assessore Zangoli – si è resa necessaria per recepire una serie di contributi sovraordinati ottenuti dal Comune, compresi 19mila euro della Regione Emilia-Romagna per la conferma del progetto “D(i)ritti a tavola” e 25mila euro dal “Decreto aiuti” per l’aumento dei costi del cantiere di piazza Balacchi. La variazione inoltre formalizza economie per circa 150mila euro sulle utenze degli edifici pubblici, grazie a una gestione oculata nonostante l’aumento dei costi dell’energia: risorse che saranno destinate alle manutenzioni, mentre sugli investimenti vengono stanziati 220mila euro in più per far fronte, prudenzialmente, a eventuali maggiori spese. Anche la variazione di bilancio è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario dell'opposizione.



Con il seguente punto all’ordine del giorno, ha detto in sostanza l’assessore Zangoli, il Consiglio comunale prende atto della surroga interna al Collegio dei revisori contabili in seguito alla scomparsa del dottor Vener Ognibene. A sostituirlo, in seguito al sorteggio effettuato presso la Prefettura di Rimini, sarà il dottor Stefano Mulazzi di Parma, già revisore contabile tra l'altro per i Comuni di Parma, Imola e Cattolica. La surroga è stata approvata dal Consiglio all’unanimità.



L’assessora alle Attività economiche, Angela Garattoni, ha presentato infine il nuovo regolamento comunale per l’esercizio degli spettacoli viaggianti: una revisione del regolamento esistente, dopo circa vent’anni, per aggiornarlo alle recenti disposizioni normative in materia di orari di esercizio, emissioni sonore e altro, riguardanti ad esempio i luna park delle Fiere d’Autunno. Il nuovo regolamento include anche integrazioni proposte in sede di Commissione, richiedendo in caso di attrazioni con animali il rispetto tutte le norme sulla salute e il benessere animale, comprese le indicazioni ministeriali Cites, pena la perdita dell’anzianità e la revoca dell’autorizzazione. Il regolamento è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dell'opposizione.