Deciso il post Alice Parma, il centro sinistra ha scelto Filippo Sacchetti come candidato sindaco

E’ Filippo Sacchetti il candidato del centro sinistra per le elezioni amministrative di Santarcangelo. 35 anni, assessore uscente dopo i 10 anni nelle giunte di Alice Parma, Sacchetti ha ottenuto il pieno consenso delle varie forze politiche della coalizione di maggioranza (Più Santarcangelo e Pensa - Una Mano per Santarcangelo) e l’adesione unanime della Direzione Comunale del Partito Democratico riunitasi nella serata di mercoledì.

“Un segnale di coesione importante sia all’interno del partito che nell’intera coalizione, in un percorso di dialogo con la città intrapreso da alcuni mesi attraverso quattro gruppi di lavoro tematici protagonisti di decine di incontri preparatori. Abbiamo condiviso che come perno della coalizione spettasse al Partito Democratico l’onere e l’onore, il dovere e la responsabilità di proporre un candidato alla carica di sindaco/a e questo appoggio unanime è un architrave del futuro di Santarcangelo” commenta soddisfatta la segretaria del Pd clementino Paola Donini.

Il documento programmatico condiviso dalle tre forze di maggioranza alla discussione e approvato dell’Assemblea è stato sottoscritto per Più Santarcangelo dall’attuale vice sindaca Pamela Fussi. “Questi cinque anni di mandato hanno costituito un importante banco di prova per l’attuale maggioranza, che ha saputo lavorare in maniera coesa e capace di trovare sintesi riflettenti le diverse sensibilità in un percorso portato avanti con impegno e dedizione sia nelle questioni più strettamente amministrative che nel rapporto con la comunità e il territorio da parte di tutte le forze di governo”. E per Pensa - Una Mano per Santarcangelo da Paolo Novelli, che “nel pieno appoggio del percorso e del candidato” intende proseguire “il lavoro comune con ancora maggior condivisione fra i vari livelli delle forze di maggioranza di quanto si va di volta in volta affrontando sia sul piano comunale che nei temi che riguardano l’intero territorio e tutta la valle”.

Nuove sfide

“Ci aspettano anni ancora condizionati da macro fattori globali quali la ripresa post pandemia, le conseguenze geopolitiche, ma anche sociali ed economiche dei diversi scenari di conflitti aperti nel mondo. I cambiamenti climatici che non trovano pace e non sembrano arrestarsi. La risposta a tali macro temi a noi spetta declinarla in chiave locale, con azioni ideali e pragmatiche che stabiliscano il valore delle radici di ciò che siamo e abbiamo fatto, assieme alla necessità di cambiare e innovare il nostro patrimonio di infrastrutture e servizi. Verso la popolazione di Santarcangelo, cui vogliamo presentare un progetto convincente per poter ancora di più migliorare il buon vivere e rendere attrattiva la qualità della vita e la crescita all’interno della comunità a cui apparteniamo” premette il documento di coalizione, che traccia quindi il percorso del programma elettorale condiviso dalla maggioranza: “Nei prossimi giorni organizzeremo delegazioni che avranno il compito di incontrarsi per metterlo a punto e in questo ambito Più Santarcangelo ha posto l’accento sul tema dell'accessibilità nello spazio pubblico e dell'inclusione più in generale, mentre Pensa-Una Mano sulla tutela ambientale”.

La scelta Filippo Sacchetti

“Dai presupposti condivisi di ottenere una candidatura attraverso un percorso unitario con caratteristiche di competenza e conoscenza del territorio e della macchina amministrativa è emerso prima il profilo e poi il nome di Filippo Sacchetti quale interprete migliore in campo con queste caratteristiche. Una persona giovane ed energica, ma nello stesso tempo competente, che ci permette di cominciare a lavorare dal primo giorno di legislatura con un plus al quale non vogliamo e possiamo rinunciare. La nostra priorità piuttosto sarà quella di tenere insieme continuità e innovazione amministrativa, tanto quanto rinnovamento ed esperienza dei nostri amministratori” commentano Donini, Fussi e Novelli.

Eredità e futuro

“I dieci anni di amministrazione di Alice Parma, ci consegnano una città più verde, con più parchi pubblici, più ciclabili, scuole più sicure e rinnovate, frazioni più vive, tanti progetti in itinere, dal polo sportivo, ai musei, al nuovo centro giovani nella ex scuola del Bornaccino, alla grande visione sul futuro dell’Unicem, all’arrivo della Metropolitana di Costa a Santarcangelo. Dal trauma del Covid e dell’inflazione e della crescita del costo delle materie prime usciamo senza aver aumentato né tasse né tariffe per i nostri concittadini, abbiamo imparato a gestire le emergenze, a non farci travolgere e a cogliere ogni opportunità di finanziamento come testimoniano le tante risorse che stanno arrivando a Santarcangelo attraverso i bandi del Pnrr. Sappiamo bene che tante sono anche le criticità, dalle transizioni ecologica e digitale, ai temi quali rifiuti, demografico e dell’accoglienza, energia, consumo del territorio, mobilità, uso dell’acqua in agricoltura e grandi trasformazioni del commercio. Queste sono solo alcune delle cose di cui dovremo occuparci e saremo capaci di trovare le migliori risposte per la nostra comunità” si chiude il documento approvato dal Partito Democratico.