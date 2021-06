Santarcangelo, la maggioranza in Consiglio: "Riaprire il pronto intervento dell'ospedale 24 ore su 24"

Riattivare al più presto il primo intervento h24 dell'ospedale Franchini di Santarcangelo. Questa la richeista deo consiglieri di maggioranza di Santarcangelo di Romagna (Partito Democratico di Santarcangelo, Più Santarcangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo).

"Il punto di Primo intervento dell’ospedale Franchini di Santarcangelo deve riaprire h24 il prima possibile. Siamo consapevoli delle difficoltà incontrate dall’Azienda sanitaria, anche a causa della pandemia, ma crediamo che sia giunto il momento per dare un segnale importante alla cittadinanza, che considera giustamente l’ospedale un punto di riferimento fondamentale, in cui il Primo intervento ha un ruolo centrale”, spiegano i consiglieri

Proseguono i consiglieri: "Abbiamo appreso dai media che la direttrice del presidio ospedaliero di Rimini e Santarcangelo, Francesca Raggi, ha rassicurato in merito al ritorno del Primo intervento del Franchini alla piena operatività, senza tuttavia fornire indicazioni sulle tempistiche della riapertura h24. Pur apprezzando il valore riconosciuto dalla dottoressa Raggi al Franchini, non possiamo ritenerci soddisfatti o tranquilli vista l’incertezza sulle tempistiche, peraltro alle porte della stagione estiva in cui solitamente si registra un aumento degli accessi. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, l’Ausl prese l’impegno per una riapertura in autunno, ma dopo un anno ci ritroviamo al punto di partenza. Nel frattempo è arrivata la terza ondata del Covid, ma come gruppi consiliari di maggioranza condividiamo l’opportunità politica di richiamare l’Azienda all’impegno preso".

Chiosano i consiglieri: "Siamo consapevoli delle richieste che il Comune ha già fatto all’Ausl, e proprio per questo ribadiamo l’importanza di offrire quanto prima un segnale di vicinanza alla popolazione di Santarcangelo con la riapertura h24 del Primo intervento. Sarà l’Azienda a muoversi come meglio ritiene dal punto di vista organizzativo, ma è necessario dare alla cittadinanza una risposta che non può essere più rimandata".