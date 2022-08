Le scelte del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti capolista nel collegio sogna il bis per il Senato

Il presidente Giuseppe Conte ha diffuso i nominativi (al plurinominale) dei candidati per Camera e Senato del Movimento 5 Stelle. Chi vuole provare a puntare al bis è il senatore riminese Marco Croatti, che compare come capolista della Romagna. L’ambizione è quella di tornare a Roma, ma tutto dipenderà dall’esito delle urne. Non sono ancora definiti invece i candidati all’uninominale, ma è probabile che molti nominativi verranno attinti dal plurinominale, con Croatti ancora in corsa anche in questo caso. Per quanto riguarda invece la Camera (collegio 03 Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini) il capolista sarà Federico Cafiero de Raho, ex magistrato e Procuratore nazionale antimafia dal novembre 2017 e fino allo scorso febbraio.

Camera

Emilia Romagna 01 (Piacenza, Parma, Reggio Emilia): Davide Zanichelli, Elena Mazzoni, Carmine De Falco, Maria Francesca Pugliese.

Emilia Romagna 02 (Bologna, Modena, Reggio Emilia): Stefania Ascari, Gabriele Lanzi, Isabella Mazzei, Michele Dell’Orco

Emilia Romagna 03 (Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini). Federico Cafiero de Raho, Marta Rossi, Mariano Gennari

Senato

Emilia Romagna 01 (Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza) : Maria Laura Mantovani, Giorgio Gatti, Elisabetta Canovi, Stefano Zambonini

Emilia Romagna 02 (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini) : Marco Croatti, Anastasia Ruggeri, Fabio Selleri, Simona Domeniconi.

"Il Movimento è più vivo che mai"

"La consultazione del Movimento 5 Stelle ha visto la partecipazione di 50.014 iscritti: il dato più alto di sempre per quanto riguarda la scelta delle liste politiche. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere orgogliosamente diversi da tutti gli altri partiti. Mentre gli altri calano dall'alto le decisioni prese nelle segrete stanze delle segreterie, noi abbiamo sempre coinvolto la nostra base. Ci danno per morti, dimezzano il nostro consenso nei sondaggi, ma il numero di partecipanti dimostra che il Movimento 5 Stelle è più vivo che mai". Così in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle e referenti per l'Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi e Marco Croatti.