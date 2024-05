Scritte sui cartelli stradali contro il candidato alle elezioni di Forza Italia. "Da qui te ne devi andare"

Si candida a consigliere comunale e si ritrova un cartello in cui viene scritto, da un anonimo, di rinunciare. Il cartello è stato apposto sul cartello che indica l’inizio della città a Santarcangelo di Romagna. Coinvolto nella vicenda il candidato al ruolo di consigliere Giuliano Triolo, che sarà in corsa per Forza Italia. Nella serata di lunedì è stata affissa su un cartello stradale una scritta un dove era riportato questo testuale messaggio: “Triolo non ti candidare, da Santarcangelo te ne devi andare” poi rimosso dai carabinieri di Santarcangelo.

“Questo atto vile, oltre ad essere discriminatorio nei miei confronti, induce ad un clima di “odio” nei confronti di chi politicamente ha idee differenti - scrive il candidato consigliere -. Questo, come ho ben dimostrato nella giornata di ieri ufficializzando la mia candidatura nella lista di Forza Italia, non interromperà il mio impegno politico per questa campagna elettorale”.

“Sono però deluso per l’atteggiamento di alcuni rappresentanti di partiti politici che sulla vicenda, a distanza di diversi giorni, hanno tenuto un’atteggiamento indifferente - aggiunge il candidato -. Credo che costoro tacendo sull’argomento, indirettamente, tollerino questi tipi di comportamenti. Infine, per quanto mi riguarda posso dire di avere le spalle larghe e di non avere paura di queste minacce, ma ho un po’ di preoccupazione per i miei familiari, in particolare per mia madre che è un soggetto fragile essendo purtroppo invalida”.