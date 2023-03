Scritte contro la Meloni, Colombo (FdI): "Un clima di odio che non è più accettabile"

A denunciare l'apparizione di scritte contro Giorgia Meloni a Riccione è l'esponente riccionese di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo. La frase, tracciata con lo spray, è stata rinvenuta nella mattinata di martedì sul cavalcavia di viale Veneto. "Siamo nel mirino di vandali, anarchici, mafiosi e terroristi da qualche mese ormai - attacca la parlamentare e consigliere comunale della Perla Verde - ed il clima di odio e violenza che con queste scritte stanno fomentando non è più accettabile. Chiedo all'amministrazione locale una immediata cancellazione di questa scritta vergognosa ed auspico l'unanime condanna e presa di posizione da parte di tutte le forze politiche della città. Esprimo la più sincera vicinanza e solidarietà al presidente Giorgia Meloni per il coraggio e la determinazione con cui svolge il gravoso lavoro da Premier in un periodo storico tra i più difficili della Repubblica".