Scuola, l'ora di ginnastica cambia in quarta e quinta elementare: un prof laureato in scienze motorie

"Dall'anno scolastico 2022/2023 in tutte le quarte e quinte elementari sarà istituita la nuova materia, educazione fisica, con un vero insegnante specializzato rigorosamente laureato in scienze motorie. Un provvedimento, una legge, una rivoluzione che il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto e che in Italia si attendeva da decenni". Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti in merito all'introduzione, nella legge di bilancio, dell'insegnamento di educazione motoria nelle classi delle scuole elementari.

"Lo sport e l’esercizio fisico sono elementi essenziali del benessere dell’individuo, a partire proprio dai bambini - prosegue Croatti -. Fondamentali anche per aiutare i nostri giovani a socializzare, spingendoli a rapportarsi e a misurarsi con se stessi e con gli altri in una delicata fase storica in cui l’eccessivo utilizzo di smartphone e videogiochi creano emarginazione e solitudine. L'auspicio inoltre è che praticare educazione fisica a scuola due ore alla settimana possa spingere più bambini ad iscriversi alle attività sportive nella nostra città, dando nuova linfa alle società sportive riminesi".