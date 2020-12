Scuola, tra didattica e soluzioni per contrastare la pandemia: incontro online con l'assessore Salomoni

Zoom sulla scuola, i nuovi strumenti educativi, le forme di didattica adottate per contrastare la pandemia da Coronavirus, le criticità e le possibili soluzioni. Nel suo nuovo appuntamento in diretta Facebook, Rimini, Domani, Adesso, la piattaforma creata dal Partito Democratico “per promuovere incontri e approfondimenti in cui raccogliere contributi per guardare al futuro consapevoli che sarà in movimento, niente sarà certo e che proprio per questo bisognerà esserci in prima persona” traccia una sorta di bilancio di questi mesi di lezione con lo sguardo rivolto al futuro.

A confrontarsi, venerdì, dalle 19, sulla pagina Pd Rimini/Pagina Ufficiale, saranno l’assessore regionale alla scuola e università Paola Salomoni, il dirigente del liceo scientifico Einstein di Rimini Christian Montanari, il direttore di Unirimini Spa Lorenzo Succi e gli assessori alla scuola dei Comuni di Rimini e Misano Mattia Morolli e Mariaelena Malpassi.

“Il Covid-19 ha stravolto la vita in tutte le sue sfaccettature e quello scolastico è uno dei mondi più colpiti - commenta il segretario provinciale del Partito Democratico Filippo Sacchetti - Da qui la necessità di un confronto su cosa sia stata la ripartenza, sui lavori svolti e le nuove esigenze quali ad esempio il superamento del digital divide. Con uno sguardo al dopo, alla “nuova didattica” post pandemia e a come l’università potrà offrire percorsi per le professionalità che ci chiede il futuro e per soddisfare le esigenze che emergono dal territorio”.