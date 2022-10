Scuole, Torri Unite: "Le elementari di Monte Colombo traslocano a Montescudo. Spazi ridotti per gli alunni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Nell’ultimo Consiglio Comunale dell’11 ottobre, dopo aver effettuato il secondo riconoscimento di un debito fuori bilancio (uno era stato fatto anche nell’ultimo Consiglio) - rispetto al quale abbiamo manifestato la nostra estrema contrarietà trattandosi dell’amministrazione “dei competenti” come si definiscono loro - abbiamo appreso con stupore dello spostamento delle classi della scuola primaria che, in questo momento, sono nella sede distaccata di Monte Colombo (ex Municipio) per essere collocate nella sede principale a Montescudo cioè nella Scuola Rosaspina. Viene infatti previsto un trasloco nel periodo natalizio che costerà alle casse comunali ben 30.000 euro, cifra non piccola.

Ma sarà solo per quello? Anche qui abbiamo manifestato il nostro dissenso e abbiamo chiesto se questo cambio fosse stato concordato con l’Istituto Comprensivo, in quanto riteniamo che la sede dell'ex municipio di Monte Colombo sia preziosa per le dimensioni molto ampie delle aule che rappresentano uno spazio indispensabile per i ragazzi fragili (certificati). Questo in base al parere delle insegnanti, dei genitori ma anche degli stessi ragazzi. Inoltre, ricordiamo che quel luogo è diventato scuola a causa della pandemia, per rispettare le normative del distanziamento.

La sede della Scuola Rosaspina a Montescudo, invece, non gode purtroppo di spazi così ampi quindi tutti i ragazzi verrebbero praticamente ammassati, penalizzati nelle loro attività e si ricreerebbero le famose “classi pollaio” con tutti i disagi che ben conosciamo. Tutto ciò, ci hanno detto, per accogliere nell’ex Municipio di Monte Colombo la sede dell’Unione della Valconca, che in questo momento si trova a Sant’Andrea in Casale con un contratto che si è perfezionato 2 anni fa. Anche noi all’epoca avevamo proposto la sede di Monte Colombo, ma non ci fu risposta favorevole unanime in quanto Monte Colombo è dislocata rispetto ad alcuni comuni quali Montegridolfo o Mondaino, quindi ad esempio la Polizia Municipale, per fare un servizio e raggiungere quei luoghi da Monte Colombo ci impiegherebbe circa 45 minuti. E’ vero che dallo scorso anno i confini dell’Unione della Valconca sono cambiati, in quanto è entrato Sassofeltrio, però tutti gli altri Sindaci e il Presidente sono d’accordo a questo spostamento?

Concludendo, in Consiglio Comunale è stato sottolineato il “prestigio” di questa operazione, ma ciò a discapito di tutti i nostri ragazzi, i quali ancora una volta pagheranno la poca sensibilità dei nostri amministratori. L'unico vantaggio di questo spostamento appare solo esclusivamente economico, visto che si pagheranno le utenze energetiche solo per uno stabile, ma i nostri ragazzi saranno costretti a soggiornare in spazi troppo piccoli ed alcuni anche angusti, con tutto ciò che ne consegue.

Sarebbe più opportuno che tale ed eventuale spostamento venga valutato con maggiore criterio, e rinviarlo a quando ci sarà uno spazio adatto ad accogliere i ragazzi.

Lista civica Torri Unite