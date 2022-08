Seconda settimana di eventi con la Festa dell'Unità, oltre al confronto politico tanta musica e concerti

Primo week end per la Festa dell’Unità di Santarcangelo, la più grande della provincia con il suo ricco calendario di incontri, confronti, concerti, musica, stand gastronomici e momenti di svago in calendario all’Area Campana nei dieci giorni fra venerdì 19 e domenica 28 agosto. “I primi incontri della rassegna Festa e Futuro, che hanno avuto per protagonisti i segretari e il tema del lavoro e del clima, hanno visto decine e decine di persone di ogni età partecipare attivamente, lo stand gastronomico è stato letteralmente preso d’assalto e le esibizioni musicali hanno richiamato la canonica folla di appassionati - commenta la segretaria Paola Donini, ringraziando nuovamente - i tanti volontari e tutti coloro che stanno collaborando all’ottima riuscita di una Festa nuovamente in presenza” e illustrando quindi il cartellone dei primi giorni della seconda settimana segnato purtroppo da un fuori programma: “Contrariamente a quanto annunciato nel programma, giovedì 24 il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini non riuscirà a essere sul nostro palco perché a Modena con il segretario nazionale Enrico Letta: un disguido comprensibile in una campagna elettorale inaspettata e sprint, ma siamo al lavoro per averlo insieme al segretario regionale Luigi Tosiani domenica 28 così da chiudere la Festa al meglio”

Gli incontri

Il cartellone di “Festa e Futuro” propone lunedì 22 agosto alle 19.45: "una nuova stagione per la nostra provincia" e saranno il presidente della Provincia Riziero Santi, la sindaca di casa Alice Parma, quello di Rimini Jamil Sadegholvaad, quello di Misano Fabrizio Piccioni e quello di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli a confrontarsi e interagire con i presenti. Pubblico che sarà poi protagonista in prima persona alla “Disputa” fra la poesia in dialetto di Raffaello Baldini VS Paolo Conte e la sua canzone d’autore. Il “contest” avrà per protagonisti il santarcangiolese Stefano Stargiotti con i versi di “Lello” e la musica del cantautore genovese interpretata dall’ex sindaco di Pennabilli Lorenzo Valenti (voce e tastiere), Marco Piva (basso) e Roberto Giannini (batteria) e i presenti saranno appunto chiamati a decidere quale fra le due forme di linguaggio riesca ad essere la più efficace, la più evocativa, la più gradevole.

Martedì 23 alle 19.45 sarà invece la volta di Da cosa nasce Casa, disagi per giovani e migranti, un incontro sul tema dell’abitare per i giovani, gli sfrattati e i migranti che si propone di promuovere spunti di riflessione e buone prassi per il diritto all’abitazione. Ne parleranno la sindaca di Santarcangelo Alice Parma, l’assessore alle politiche sociali del Comune clementino Danilo Rinaldi, la responsabile dei servizi sociali dell’Unione Valmarecchia nonché vice presidente di Acer Claudia Corsini, il responsabile della Filiale Emilia Romagna di Banca Etica Fabio Faina, la psicologa responsabile del Progetto Sai della Cooperativa sociale Cento Fiori Nicoletta Russo, il responsabile del Progetto Sai della Cooperativa sociale Il Millepiedi Gianni Ravegnani e Hiessel Parra Alvarez dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Modera la cooperatrice sociale Cristina Fabbri.

Non solo confronti

Gli incontri saranno seguiti ogni sera da momenti musicali o artistici. Dopo la detta “Disputa” di lunedì 22, martedì 23 alle 21.30 andrà in scena la commedia dialettale “Soura l’urinèri a sem tott a pèri” della Compagnia La Mulinela. Mercoledì 24 ecco invece il concerto di Sergio Casabianca e le Gocce (spettacolo musicale con biglietto d’ingresso a 3 euro), giovedì 25 sarà sul palco l’orchestra Luca Bergamini e venerdì 26 è invece in concerto l’esibizione dei Cantautori Clandestini (anche in questo caso con biglietto a 3 euro).