Segue la moglie parlamentare e approda in Fratelli d'Italia. "Ha assunto l'identità di un grande partito"

Rinforzo in arrivo in casa Fratelli d'Italia a Riccione. Entra nel partito di Giorgia Meloni anche il farmacista Giulio Mignani, marito della parlamentare Beatriz Colombo e vecchia conoscenza del consiglio comunale di Riccione. Era in quota Forza Italia. "A quasi un anno dalle ultime elezioni è giunta l'ora per me di compiere un passo in una direzione diversa - racconta Mignani -. La politica è sempre stata per me una passione e lo dimostrano i quasi 15 anni di impegno su vari fronti e a volte è necessario un cambiamento per poterla soddisfare. Da mesi collaboro con mia moglie nella sua attività politica, dividendomi tra consiglio comunale Riccione e Parlamento a Roma. Senza alcun ruolo ufficiale ma per l'amore che provo per la mia città e il mio Paese".

"Ho quindi deciso di aderire a Fratelli d'Italia che ha assunto l'identità di un grande partito di centrodestra in cui l'ala liberale e conservatrice è ben rappresentata. Le mie idee non sono cambiate, ne lo è la motivazione, ma sentivo la necessità di poterle mettere a frutto con lo spirito di servizio che mi ha sempre contraddistinto e che i fatti possono confermare. Questo passaggio mi consentirà di continuare a fare quello che mi appassiona e che spero possa anche essere utile per il mio territorio, di certo quello che non mancherà è l'impegno", conclude Mignani.