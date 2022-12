Il senatore Croatti: "Al fianco del sindaco per Rimini Capitale della cultura. Ma recuperiamo l'anfiteatro"

"Condivido e sostengo con convinzione la candidatura di Rimini a capitale della cultura 2026, annunciata dal sindaco di Rimini nella serata dedicata al Sigismondo d’oro". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

"Nel percorso che porterà la nostra città a inseguire questo prestigioso traguardo ritengo però che non potrà assolutamente mancare il recupero dell’anfiteatro romano. In questo senso rinnovo l’appello all’amministrazione a non lasciarsi sfuggire la straordinaria opportunità rappresentata dal Pnrr per intercettare risorse che potrebbero restituire, non solo alla città ma a tutto il mondo, un monumento unico e straordinario. L’amministrazione si sta muovendo con determinazione per raccogliere l’opportunità rappresentata da questi importanti finanziamenti: ha annunciato già oltre 50 progetti candidati ai vari bandi e l’aggiudicazione di risorse per circa 90 milioni di euro.

Tra questi progetti figura l’anfiteatro? In caso negativo l’amministrazione intende attivarsi in tale senso? Credo siano risposte dovute a tutta la città".

Poi Croatti aggiunge: "Negli ultimi anni abbiamo registrato alcune aperture per quel che riguarda il recupero dell’anfiteatro e lo spostamento del Ceis in un luogo adatto a valorizzarne il progetto didattico; ora che c’è un’opportunità unica per ottenere finanziamenti si deve agire politicamente con azioni concrete e non perdere altro tempo. Il Pnrr consente ai comuni di investire sulla cultura in modo molto significativo: le risorse previste per il comparto della cultura ammontano ad oltre 5,7 miliardi di euro".

E in conclusione: "Auspico che la città nei prossimi mesi sia unita sulla candidatura di Rimini a capitale della cultura 2026 e che questo 2023 segni finalmente l’inizio del cammino verso il recupero del nostro anfiteatro romano”.