Il senatore Croatti (M5S): "Nessuno svenda la Riviera, mezza pensione a 18 euro è un insulto"

“La nostra Riviera e il suo entroterra presentano una offerta turistica ineguagliabile e ricca, in grado di regalare ai suoi visitatori esperienze paesaggistiche, culturali, enogastronomiche, di divertimento che sono uniche. Non possiamo accettare che questa ricchezza e questo valore siano svenduti a prezzi stracciati e che gli sforzi di questo territorio per alzare il livello della propria offerta turistica per essere sempre più appetibile siano vanificati da attività economiche e ricettive che applicano prezzi stracciati, insostenibili, che certamente si traducono in servizi pessimi, cattiva reputazione per la Riviera e probabilmente portano con sé anche qualche legittimo e preoccupante sospetto su aspetti di legalità". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

Che prosegue: "Proprio in queste ore la nostra Riviera si sta riempiendo di eventi, di colori, di sport e di musica; le spiagge, ancora tutte libere, sono bellissime e piene di turisti, moltissimi dei quali giovani e giovanissimi. Pensare che alcune agenzie propongano alle nostre strutture ricettive di accettare trattamenti a mezza pensione a 18 euro è un vero insulto. L’inizio della stagione estiva, di cui il weekend di Pasqua è per noi il vero preludio, sia l’occasione per alzare il livello di guardia da parte di tutte le Istituzioni a difesa della Riviera, dei suoi imprenditori seri e di tutti gli ospiti che scelgono il nostro territorio per le loro vacanze”.