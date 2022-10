Il senatore Croatti (M5S): "Per le piccole medie imprese situazione insostenibile, servono aiuti subito"

“Il forte aumento dei costi, non solo energetici, per le imprese del nostro territorio si è tradotto in una brusca compressione dei loro margini operativi; impossibile trasferire sui clienti tutti i rincari delle commodity perché anche la capacità d’acquisto delle famiglie è drasticamente calata per le stesse ragioni". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

"In queste settimane le attività stagionali della Riviera si trovano a fare i bilanci consuntivi della stagione estiva e a fronte di fatturati che sono mediamente cresciuti rispetto al 2021 si ritrovano ad avere una redditività sensibilmente più bassa. In particolare il canale horeca, hotel, ristoranti, bar, composto in maggioranza di piccole e micro imprese in cui i costi energetici incidono in modo consistente sui bilanci, si trovano a fare i conti con bollette elevatissime e insostenibili. Gli aumenti possono superare il 400% e rischiano di avere conseguenze drammatiche su moltissime di queste imprese, già finanziariamente fragili dopo due anni di pandemia, portandole alla chiusura, totale o parziale.

Non si può perdere ulteriore tempo; servono aiuti e sostegni immediati al nostro sistema economico. Questa fase di incertezza post elezioni non deve protrarsi. Le nostre imprese, così come le famiglie, non possono attendere oltre”.