Il senatore riminese Croatti (M5S) in tv: "In vista delle elezioni le alleanze non sono scontate"

Marco Croatti, senatore e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione che andrà in onda martedì (20 febbraio) alle 23 su Video regione, canale 99 del digitale terrestre., affrontando temi di attualità. Le alleanze elettorali? "Noi ci collochiamo nel campo progressista. Detto questo, le alleanze non sono scontate, né per le elezioni comunali del prossimo giugno, né per le regionali che presumibilmente si terranno nella primavera 2025". La Bolkestain ? "Sono in corso politiche sciagurate da parte di chi, per cercare consenso, sta da tempo trascinando il problema illudendo gli operatori balneari su ipotetiche soluzioni miracolose. In questo modo non si agisce con responsabilità, non si aiutano i piccoli imprenditori a prepararsi al cambiamento. Così arriveranno preparate solo le grandi catene imprenditoriali e finanziarie".