Il senatore Croatti nominato nel comitato di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen

Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti è stato nominato componente del comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in termini di immigrazione. La commissione è composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti delle Camere.

“Un ruolo importante e delicato che svolgerò con il massimo impegno - spiega il senatore M5S Marco Croatti - perché incrocia temi di particolare rilevanza come quello dell’immigrazione che, a differenza di quanto promesso in campagna elettorale dal governo Meloni, sta raggiungendo livelli critici con sbarchi record, registrati proprio in queste ore a Lampedusa. Una vera e propria emergenza su cui serve il massimo sforzo da parte delle Istituzioni e un maggiore sostegno da parte della Ue. In tal senso l’attività di controllo e vigilanza della commissione potrà avere, in una logica cooperativa, un ruolo molto importante” conclude Croatti.