Il senatore Croatti: "Riparte il progetto di riforma del M5S sul futuro delle guide turistiche"

"Il governo e la maggioranza hanno deciso di mettersi una mano sulla coscienza e di affrontare finalmente il tema delle guide turistiche. In commissione Industria e Turismo al Senato infatti è stato incardinato un disegno di legge che riprende in toto il nostro progetto di riforma avviato nella precedente legislatura, per il quale mi batto da cinque anni e che ho fatto inserire in parte nel Pnrr. Parliamo di una professione decisiva per un settore vitale della nostra economia quale è quello turistico: se vogliamo valorizzare al meglio le nostre eccellenze, questi lavoratori devono essere messi in condizione di farlo. Avevo promesso che l'iter interrottosi con la fine anticipata della 18esima legislatura sarebbe ripartito entro Natale, e oggi posso dire che è così". Così in una nota il senatore M5S Marco Croatti.

"Proteggere e sostenere le guide turistiche riconosciute equivale a rafforzare e a promuovere lo straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, significa alzare la qualità della nostra offerta turistica aumentandone la competitività. È un aspetto assolutamente prioritario per territori ricchi di storia come l'Emilia-Romagna. Queste figure professionali rivestono un ruolo fondamentale per far conoscere e apprezzare le impareggiabili ricchezze storiche e culturali di Rimini e del nostro entroterra e far vivere ai nostri ospiti un'esperienza davvero unica. Ora dalla maggioranza ci aspettiamo concretezza e buon senso. Non possiamo perdere ulteriore tempo".