Il senatore Marco Croatti: "Per il Dl alluvione ci sono già ritardi, in Gazzetta ufficiale ancora nulla"

“Ora che è passata la settimana dedicata alla solidarietà e c’è da passare ai fatti, il governo Meloni deve accelerare. In Gazzetta Ufficiale il Dl Maltempo ancora non è presente e continua a essere rimandata la scelta del commissario straordinario. Non solo: in Romagna i sindaci e i rappresentanti degli enti locali aspettano una chiamata da Palazzo Chigi, ma da Meloni e company ancora nulla". Così in una nota il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

"Forse nel governo non si rendono conto del quadro drammatico che c’è nelle aree colpite dall’alluvione e i numerosi appelli, anche in rete, di chi chiede aiuto ad esempio per ripristinare gli impianti della propria abitazione perché è ancora senza energia elettrica. Ci sono migliaia di cittadini che hanno perso tutto e che aspettano un minimo di aiuto per cercare almeno di rimettersi in piedi. Invece di pensare a provvedimenti deliranti come quelli sulle autonomie o sul ponte sullo Stretto, sarebbe ora che il governo rivedesse completamente l’elenco delle priorità del nostro paese".

E conclude: "Abbiamo detto che saremo i primi a sostenere provvedimenti per affrontare questa tragedia ma anche che saremo stati inflessibili e durissimi nel denunciare le mancanze dell’esecutivo. La Romagna è in ginocchio, sono migliaia i cittadini che ci stanno contattando in queste ore per aiuti o risposte alla situazione drammatica che vivono. Dobbiamo urgentemente dare risposte alla popolazione”.