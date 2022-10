Il senatore Marco Croatti (M5s) eletto segretario del Senato, entra nel consiglio di presidenza

Nella giornata di mercoledì il Senato ha votato e scelto i propri vertici amministrativi nominando i quattro vice presidenti, i tre senatori questori e gli otto senatori segretari. Tra questi ultimi figura anche il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. “È per me un grande onore essere stato scelto dai colleghi senatori per questo importante ruolo istituzionale al servizio del Senato della Repubblica e del nostro Paese. Sento tutta la responsabilità di questo incarico che onorerò con il massimo impegno. Ringrazio il presidente Conte, i miei colleghi del Movimento 5 Stelle e tutti i senatori per avermi accordato la loro fiducia”, il commento del senatore Croatti.

Con la nomina a segretario il senatore Croatti entra nel Consiglio di Presidenza del Senato. Il compito del consiglio è quello di deliberare il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della Biblioteca e quello dell'Archivio storico; delibera le sanzioni nei confronti dei Senatori; nomina il segretario generale ed i vice segretari generali, su proposta del presidente; approva i Regolamenti interni ed adotta i provvedimenti relativi al personale nei casi ivi previsti; esamina tutte le questioni che gli siano deferite dal presidente.