Il senatore Marco Croatti a "Salotto blu": "La Bolkestain? Le proroghe non potranno essere eterne"

Il parlamentare del Movimento 5 Stelle Marco Croatti è l'ospite della trasmissione televisiva condotta da Mario Russomanno che andrà in onda sabato, alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre. Nell'occasione Croatti ha risposto a domande su temi di attualità. I rapporti con il Pd guidato da Elly Schlein? "Enrico Letta in termini di alleanze elettorali aveva sbagliato strategia, com'è apparso evidente. Con la nuova segreteria dem è possibile aprire un dialogo". Le alleanze per le elezioni amministrative del 2024? "La nostra bussola è la possibile, non scontata, condivisione di obbiettivi e programmi. Intanto ci siamo dati una nuova organizzazione in Emilia Romagna, in grado di garantire al Movimento una presenza territoriale più solida". La questione Bolkestein? "Dobbiamo essere realisti, le proroghe non saranno eterne, non si possono illudere gli operatori seri. Dobbiamo vedere la norma come un'opportunità e salvaguardare, nel contempo, l'imprenditoria locale".