Il senatore Maurizio Gasparri fa il tifo per Giorgetti: "Ho di fronte un grande sindaco di Forza Italia"

Nella giornata di lunedì il senatore Maurizio Gasparri, grande amico di Bellaria Igea Marina, è giunto a fare visita ed a sostenere il sindaco Filippo Giorgetti e tutti i candidati di Forza Italia nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni dei giorni 8 e 9 giugno. "Sono qui, anche come responsabile nazionale degli enti locali di Forza Italia, non potevo mancare per esprimere il mio sostegno a Filippo Giorgetti perché possa continuare la sua azione di buon governo a Bellaria Igea Marina" l'esordio del senatore.

Dopo un invito al voto per tutti i candidati di Forza Italia e per la riconferma del sindaco, ha sottolineato l'opera di buon governo svolto in questi 5 anni e dopo aver sottolineato la personale amicizia con Giorgetti e la partecipazione e credibilità che il sindaco Giorgetti ha in tanti consessi anche sovracomunali e "romani", Gasparri ha ben chiarito che il rapporto di stretta collaborazione è un valore aggiunto per tutti i territori e principalmente, in questo caso, per Bellaria Igea Marina.

"Un sindaco come Giorgetti è un riferimento e un garante per le imprese del commercio, del turismo. Ci ha sempre stimolato sulle imprese balneari di cui è un garante contro chi oggi con decisioni assurde vuole ostacolare la tutela di imprese importanti". Una citazione ed un invito al voto utile per Forza Italia non solo alle comunali ma anche alle Elezioni Europee con la candidata del territorio Rosaria Tassinari insieme ad Antonio Tajani. Conclusione ad effetto: "Ho di fronte un grande sindaco di Forza Italia, un amico e sono certo che continuerà la sua opera di buon amministratore a Bellaria Igea Marina".