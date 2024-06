La senatrice Stefania Craxi a Bellaria per sostenere Giorgetti, riflessioni su Bolkestein e politica estera

La senatrice della Repubblica Italiana Stefania Craxi è stata ospite di Bellaria Igea Marina, portando in prima persona il proprio sostegno alla campagna elettorale di Filippo Giorgetti e di tutti i candidati di Forza Italia. Presso il Ristorante Pizzeria Wave di viale Pinzon, la senatrice è stata protagonista di un importante incontro con simpatizzanti e sostenitori del partito guidato prima da Silvio Berlusconi ed ora da Antonio Tajani: consegnando alla corsa di Filippo al secondo mandato da primo cittadino, un momento di confronto e condivisione significativo, contraddistinto da una grande partecipazione e dalla qualità dei contenuti politici.

Stefania Craxi, figlia di Bettino e dal novembre 2022 alla guida della Commissione Difesa e Affari Esteri del Senato, ha manifestato la propria vicinanza e il proprio sostegno a Giorgetti, consolidando l’endorsement ricevuto dal sindaco di Bellaria Igea Marina in carica da una fetta importante del mondo riformista ed ex socialista. Presente anche Marco Moretti, che proprio da esponente del PSI interruppe a Rimini l'egemonia del Partito Comunista, divenendone sindaco negli anni Novanta.

Lo spessore degli ospiti ha alimentato un incontro che ha visto sul tavolo sia temi locali che argomenti centrali nell’agenda politica italiana e internazionale. La senatrice ha voluto così parlare, ad esempio, della Bolkestein e della partita delle concessioni demaniali, non sottraendosi a una riflessione su quelli che sono i delicati scenari internazionali: un panorama in cui ha rivendicato le politiche responsabili condotte in primis dal Ministro degli Esteri, nonché Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Orientate a un Europa che ritrovi centralità all’interno del Patto Atlantico, con il ruolo di player dialogante ma autorevole all'interno dello scacchiere continentale ed extra continentale.