Serata di festa per Progetto Comune con il sindaco Ugolini e la giunta ad un anno dalle elezioni amministrative

Una serata all’insegna della convivialità, con la voglia di stare assieme e guardare con ottimismo al futuro di Coriano. Ieri sera (lunedì 12 giugno) ad un anno dalle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, la giunta e i consiglieri comunali di maggioranza hanno incontrato i cittadini che numerosi hanno colto l’occasione per ritrovarsi assieme all’agriturismo La Graziosa di Coriano. Una serata in cui, il sindaco eletto lo scorso anno, affiancato dagli assessori e dai consiglieri, ha tenuto a sottolineare il forte spirito di squadra che connota l’azione amministrativa in ogni suo settore, dai lavori pubblici all’edilizia scolastica e le attività economiche, dall’ambiente, il turismo, lo sport e servizi sociali. Durante la serata organizzata da Progetto Comune, in cui la vicesindaco e senatrice Domenica Spinelli ha ricordato la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, il sindaco Ugolini e la giunta hanno posto l’accento su vari temi a partire da imminenti progetti innovativi sull’efficientamento energetico per gli edifici del territorio comunale così come per la realizzazione di nuovi a consumo zero. E’ stata sottolineata la grande attenzione per il sociale per cui ogni anno vengono investiti tra le pieghe del bilancio 400mila euro tra educatori scolastici e tutela dei minori e 140mila per gli anziani e le persone disabili, così come per l’ambiente e le politiche tariffarie per cui Coriano è uno dei pochi comuni della provincia in cui si è passati dalla Tari alla tariffa corrispettiva puntuale.

“Rilevanti novità sono previste nel settore dell’Urbanistica - ha affermato la vicesindaco Domenica Spinelli con delega all’urbanistica e al personale – attraverso importanti piani urbanistici e il Pug che andrà, nello specifico a ridisegnare Coriano nei prossimi 30 anni. Nuova linfa anche per il personale con le risorse reperite e l’assunzione di almeno otto/dieci dipendenti. La delega dei rapporti con il Parlamento, affidatami nella compagine delle deleghe nell’ambito della giunta comunale, è stata di buon auspicio per il ruolo che rivesto oggi e in cui porto la mia esperienza da ex sindaco con pragmatismo e spirito di servizio per Coriano”.

“Il bilancio del nostro comune sta bene - ha aggiunto il sindaco Ugolini – e tra due anni starà ancora meglio. La variazione portata recentemente in Consiglio comunale di 3,9 milioni di euro consentirà di realizzare significativi interventi nel medio e breve periodo a partire dalla progettazione di quattro parchi urbani cittadini, la riqualificazione delle strade e della viabilità, oltre alla riduzione graduale del debito comunale. Solo la seconda riduzione del debito di 687mila euro effettuata pochi giorni fa - ha proseguito Ugolini – consentirà di poter assumere ulteriore personale per rispondere alle esigenze dei cittadini e permetterà di potenziare un ufficio dedicato ai bandi PNRR, regionali e statali”. Dopo la serata del 12 giugno la giunta programmerà nei prossimi mesi altri momenti di condivisione con i cittadini per la presentazione di progetti dedicati, tra questi i progetti delle scuole materne e nido sia di Coriano che della frazione di Ospedaletto.