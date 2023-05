Sfida Iorio-Santi, il Comune di Gemmano unico della Provincia chiamato a rinnovare il sindaco

Il Comune di Gemmano è l’unico, nella Provincia di Rimini, chiamato alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Le elezioni avranno luogo domenica 14 e lunedì 15 maggio. Sono due i candidati alla carica di sindaco con relative liste collegate: il sindaco uscente Riziero Santi corre con Vivo Gemmano (lista numero 1), il volto nuovo che punta alla carica di primo cittadino è Michele Iorio con la lista SiAmo Gemmano (lista numero 2).

Quando si vota

Le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Per informazioni rispetto al rilascio della tessera elettorale, rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Gemmano al numero 0541.854060 interno 1.

Vivo Gemmano

L’attuale sindaco, già presidente della Provincia, Riziero Santi ha annunciato che si ricandiderà per la carica di primo cittadino. La sua lista sarà Vivo Gemmano. “Ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Gemmano per spirito di servizio e atto di responsabilità – queste le parole di Santi -. Tanti gemmanesi mi hanno chiesto di non interrompere il mio servizio per il paese. Porto in dote il mio bagaglio di esperienza, competenza, rapporti e relazioni, che sono ciò che serve, soprattutto ora, a Gemmano. Vivo Gemmano è la Lista civica con la quale mi presento ed è composta da persone di Gemmano di diversa estrazione sociale, culturale e lavorativa e con grande voglia di lavorare per il bene di Gemmano e delle sue frazioni”.

Tra i candidati la vicesindaca uscente Serena Fabbri, l’assessore uscente Manuel Cavalli e i consiglieri uscenti Luca Bellini, Filippo Colonna, Emanuela Chinaglia, Erica Colombari e Michele Rossi. A loro si aggiungono Pietro Nardo, che in questa legislatura sedeva sui banchi della minoranza, Francesca Gremito della frazione Villa e Fausto Viviani di Onferno, impegnato nel comitato per la valorizzazione del Castello di Marazzano.

SiAmo Gemmano

Il candidato sindaco è Michele Iorio, 55 annim di professione vice brigadiere dell’arma dei Carabinieri in servizio a Rimini, cittadino Gemmanese, residente nella frazione di Marazzano. Così commenta il neo candidato: “Con l’aiuto di tutti i partiti che si rispecchiano nei valori del centrodestra e unitamente alla mia squadra di lavoro composta da cittadini gemmanesi, siamo pronti a portare un cambiamento di rotta a Gemmano. Svilupperemo e incrementeremo il turismo, favoriremo la riapertura delle attività commerciali, aiutando e supportando gli imprenditori gemmanesi che, coraggiosamente hanno deciso di non chiudere bottega, avendo però lo sguardo sempre rivolto verso le necessità dei miei concittadini gemmanesi, soprattutto in campo sociale, aiutando le famiglie ad arrivare a fine mese grazie a progetti già pronti e realizzabili a costo zero per le casse comunali già entro la prima settimana di governo della città”.

I candidati della lista Siamo Gemmano: Barbato Arvonio, Fabio Avanzolini, Andrea Bedina, Adriano Colombo, Paolo Dini, Marinella Gregori, Cristian Leardini, Carlo Raffaelli, Milena Renzi, Raffaella Rinaldi.