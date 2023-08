Lo sfogo della sindaca Foronchi: "I dati del turismo figli del momento storico, noi sempre in prima linea"

"Dopo l'ennesimo articolo sulla stampa del Presidente degli albergatori di Cattolica mi vedo costretta a replicare. Non l'avevo fatto fino ad ora, pur avendo parlato più volte con lui telefonicamente, perché penso che le sue legittime considerazioni sulla stagione turistica vadano fatte alla fine e nelle sedi deputate, non in piena stagione, soprattutto in un’estate come questa che ci aspettavamo di grandi numeri e che invece, a causa di una serie di congiunture, si è rivelata molto più difficile, anche se alla fine il risultato non è così disastroso, a detta di tanti operatori, come lo si vuole dipingere". Così interviene la sindaca di Cattolica Franca Foronchi.

"Confrontare i dati con il 2019 vuol dire paragonare due mondi diversi, la pandemia e la guerra ci richiedono un modo di pensare e di agire lontani da quel tempo. Se ci aggiungiamo poi l'alluvione di maggio in Emilia-Romagna e la conseguente comunicazione sulla stampa straniera e nazionale, che hanno portato a inizio stagione a una serie di disdette. L'inflazione molto alta, l'aumento della benzina, i prezzi maggiorati degli alberghi, hanno costretto molte famiglie italiane, e non solo, a ridurre i giorni di ferie o addirittura a rinunciarvi. Tutti questi sono elementi che vanno tenuti sicuramente in considerazione per un'analisi corretta".

"Questa situazione non riguarda solo Cattolica, come giustamente scrive Cavalieri, ma tutta la costa adriatica e molte regioni italiane, Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria e Marche, per esempio, stanno facendo i conti con una stagione sotto tono. Il nostro è un turismo di massa, non di élite, ed è chiaro che i nostri clienti abbiano sofferto di più. Alcune città turistiche vicino a noi rilevano gli stessi dati, alcuni anche peggiori, ma non ho letto articoli dei loro presidenti degli albergatori così diretti e impropri, a mio avviso, contro le amministrazioni che governano i loro comuni".

"Allora mi chiedo se si tratta di una considerazione sui dati turistici o se c'è anche una questione politica - prosegue la sindaca -. La considerazione fatta da Cavalieri è unidirezionale, non ho mai sentito o letto qualcosa che tiri in ballo anche gli albergatori, come se tutto dipendesse dagli eventi che si creano e non anche dalle strutture, dall'accoglienza, dai prezzi e dalla promozione che spetta anche a loro. Da anni non si fanno fiere all'estero, Visit Romagna, per esempio, ogni anno propone agli stakeholders privati, fra cui gli albergatori, notevoli offerte di promozione oltre confine, sostengo fortemente che sia un'opportunità da cogliere. I contratti li fanno i privati non l'Amministrazione Comunale, che è deputata invece a far conoscere la città attraverso diversi canali, fra cui anche quelli culturali, sportivi e sociali, a tenere la città in ordine e manutenerla dopo vent'anni di incuria. La tassa di soggiorno, che quest'anno avrà sicuramente un gettito minore, serve a una città che in estate passa da 17mila abitanti ad un a media di 80/100mila, con tutti i servizi che ne conseguono: pulizia, sicurezza, manutenzione e non dimentichiamoci che deve garantire anche d'estate ai Cattolichini una buona qualità della vita nella loro città".

"Gli eventi che sono stati promossi dall'assessorato al turismo, tantissimi e di alta qualità, portano movimento in città, servono anche ad altri operatori turistici, soprattutto al commercio che sta vivendo una grossa crisi e qui mi riferisco ai negozianti, ai commercianti, ai bar e ai ristoranti. Anche le critiche ai concerti dell'Arena della Regina sono immeritate, questi costituiscono un volano per la promozione di Cattolica, fanno conoscere il nome della nostra città a livello nazione e internazionale, offrono lavoro alle attività cattolichine e un po' di svago ai turisti e non solo".

"Di solito quando si è operatori turistici, soprattutto chi vive di turismo, sottolinea le cose belle della città in cui opera. Abbiamo un lungomare rinnovato e una nuova passeggiata di Ponente, che collega lungo il mare la città dal porto all'acquario, sono iniziati i lavori ai Giardini De Amicis, che ci porteranno a migliorare la qualità delle nostre acque, quelli alla stazione Ferroviaria, al palazzetto dello sport ed altri realizzati in questo anno e mezzo di amministrazione. Abbiamo negozi bellissimi, vie dello shopping attrattive, ristoranti in cui si mangia benissimo, un'offerta turistico-culturale di eccellenza che in tanti ci invidiano, un territorio con un entroterra fantastico e accanto a noi il parco naturale del San Bartolo, lo vogliamo dire? Dobbiamo amare la nostra città e lo dobbiamo fare tutti insieme, soprattutto chi ne trae anche benefici economici, chi non se la sente è libero di decidere altro. Devo dire per onestà, che tanti albergatori e tanti operatori che conosco e incontro hanno il nostro stesso pensiero e stanno lavorando e facendo investimenti in questa direzione".

"Siamo sempre disponibili a confrontarci con le categorie economiche e con i loro rappresentanti, lo abbiamo sempre fatto e siamo pronti ad incontrare Cavalieri e gli albergatori membri del Consiglio di Amministrazione dell'associazione per proposte e strategie. Se invece è una questione politica, come appare, ne prederemo atto e la tratteremo con le modalità proprie del dibattito politico", conclude la sindaca.