Si amplia la filiera agricola di qualità della valle dell’Uso

La seduta del Consiglio comunale di lunedì 30 ottobre si è aperto con la richiesta, da parte della sindaca Alice Parma, di osservare un minuto di raccoglimento in segno di solidarietà e lutto per le vittime dei recenti avvenimenti in Israele e Palestina. Dopo le interrogazioni, ha preso la parola la vice sindaca e assessora all’Ambiente, Pamela Fussi, per presentare all’assemblea il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc). Il documento, che impegna l’Amministrazione in azioni concrete in materia di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni inquinanti, si è arricchito anche della partecipazione dei cittadini, che con un questionario hanno potuto esprimersi sul tema dei cambiamenti climatici. Il Paesc è stato approvato con i voti favorevoli dei partiti di maggioranza (Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per Santarcangelo) mentre la minoranza (Lega Salvini Premier in Romagna e Un Bene in Comune) si è astenuta.

A seguire, l’assessore al Patrimonio Filippo Sacchetti ha illustrato gli atti d’indirizzo per l’alienazione di palazzo Docci. Il Consiglio era chiamato ad esprimersi in merito alla proposta avanzata da Ausl Romagna per la vendita dell’edificio. Come da accordi tra Ausl e Comune, i proventi della vendita – la cui base d’asta sarà di 800mila euro – saranno destinati alla riqualificazione e alla manutenzione straordinaria dell’ospedale Franchini. Il provvedimento è stato approvato con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza mentre i consiglieri di opposizione si sono astenuti.



L’Assessore al Bilancio Emanuele Zangoli ha quindi presentato la variazione al bilancio 2023/25, finalizzata all’introito della prima rata derivante dalla vendita dell’area di via Contea: circa 200mila euro la somma, compresi 75mila euro che verranno erogati ad Acer per la riqualificazione degli edifici di via Cagnacci. Circa 60mila euro derivanti da economie sulle spese di ristorazione scolastica saranno invece impiegati per finanziare servizi dedicati ad alunni con disabilità. Anche la variazione di bilancio è stata approvata con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, mentre i consiglieri di opposizione si sono astenuti.



L’assessore Filippo Sacchetti ha infine ripreso la parola per sottoporre al Consiglio comunale la variante alla pianificazione urbanistica per la costruzione di un nuovo fabbricato agricolo a servizio della società Pirini. “La famiglia Pirini, storica proprietaria di un’impresa agricola con un’importante capacità commerciale, in questi anni ha creato le condizioni per sviluppare l’azienda – ha dichiarato l’assessore Sacchetti – prima di tutto rigenerando e riqualificando l’esistente. L’istanza presentata all’Amministrazione comunale prevede un nuovo intervento su suolo già permeabilizzato, finalizzato alla costruzione di nuovi impianti”.



“Quello della famiglia Pirini si aggiunge ad altri progetti presentati da aziende agricole lungo la Provinciale Uso – ha proseguito l’assessore Sacchetti – e conferma un trend che porta verso la qualificazione di un distretto del cibo d’eccellenza e di qualità. Si sta infatti delineando l’opportunità di creare una filiera dell’eccellenza e dell’innovazione agricola, che si collega perfettamente con il percorso per la creazione del presidio Slow food per la tutela della cipolla dell’acqua”.



“A Santarcangelo siamo davanti a un processo virtuoso in cui le aziende crescono singolarmente, ma creano una rete di qualità che si inserisce nel contesto generale di valorizzazione del territorio della valle dell’Uso, sia dal punto di vista naturalistico che commerciale e turistico, messo in campo dall’Amministrazione comunale”. La variante è stata approvata dal Consiglio comunale all’unanimità.