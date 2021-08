Si presenta Rimini Coraggiosa, in appoggio a Sadegholvaad: "Per una Rimini più giusta e solidale"

E' stata presentata alla Vecchia Pescheria la lista Rimini Coraggiosa, composta esattamente al 50% da donne e uomini. Le coordinatrici di Rimini Coraggiosa, Carmelina Fierro e Francesca Macchitella, hanno illustrato il percorso che ha portato alla condivisione del programma della coalizione di centrosinistra in appoggio al candidato sindaco Sadegholvaad. I nomi identificati da questo percorso come i più rappresentativi per la lista sono stati Marco Tonti E Mara Marani che hanno illustrato le ragioni e le prospettive della propria candidatura.

“Mi sono sempre esposto per la tutela delle persone più fragili e discriminate - spiega Marco Tonti - specialmente LGBT ma sulla base dei valori universali di rispetto, solidarietà e accoglienza. E’ arrivato il momento per me di continuare queste battaglie per il bene di Rimini, tenendo come riferimento tre temi fondamentali: cultura, diritti, digitale e ambiente. Il cambiamento su questi temi è necessario, perché una Rimini che ha cambiato volto nel modo spettacolare che conosciamo ora ha bisogno di far crescere anche la sua anima.”

“La pescheria dove ci troviamo oggi è un luogo simbolico non solo per la ‘movida’ ma perché in passato donne riminesi svolgevano qui una delle principali attività commerciali della città - rilancia Mara Marani - Diritti e attenzione all'ambiente, legalità e rispetto sono valori che vedono la scuola quale luogo privilegiato di apprendimento e di pratica”.

Successivamente è intervenuto il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Jamil Sadegholvaad e la candidata vicesindaca Chiara Bellini. "Lavorare insieme per una Rimini più giusta, più solidale, con più diritti e opportunità per tutte e tutti. Una sfida certamente impegnativa ma che sono convinto riusciremo a vincere insieme" così Sadegholvaad. Sono state presentate singolarmente le 32 persone (16 donne e 16 uomini) che compongono la lista, i nominativi si possono anche trovare con foto e breve scheda di presentazione sul sito www.riminicoraggiosa.it come pure il programma di Rimini Coraggiosa e della coalizione di centrosinistra.

La lista:

Tonti Marco

Marani Mara

Altamura Rosangela

Arlotti Lorenzo

Bigini Katia

Carlini Alessandra

Cerquetti Claudio

Cesarò Alessandro

Chicchi Francesca

Croatti Christian

D’angelo Arianna

De Camillis Lanfranco

Delbianco Lucia

Edra Daniela

Garattoni Luigino

Giovagnoli Giorgio

Kassi Mohamed

Mancuso Gabriele

Mattei Francesca

Minghetti Marinella

Monopoli Donato

Pecci Alessandra

Pettermand Nicole Corinne

Ricci Annalisa

Ricci Gigliola

Rossi Paolo

Santolini Elena

Semprini Annamaria

Serafini Walter Alessandro

Stellaccio Carmine

Stramandinoli Fortunato

Tomasetti Giuseppe